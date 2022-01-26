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Giriş Tarihi: 27.1.2022

Devletten 259 milyon liralık sosyal destek

ANKARA
Devletten 259 milyon liralık sosyal destek
HÜKÜMET, üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 259 milyon lira daha ödeme yapacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Şartlı Eğitim Yardımı' ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, 'Şartlı Sağlık Yardımı' ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti. Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Üç sosyal yardım programı ile 259 milyon TL ödeme yapacağız" dedi.
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Devletten 259 milyon liralık sosyal destek
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