Devrim gibi yenilik! Bakan Kurum duyurdu: Hazine arazileri ekonomiye kazandırılıyor

Hazine arazileri ekonomiye kazandırılmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hem çevre dostu hem ekonomik" diyerek atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon m² hazine arazisinin rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri kurmak için ekonomiye kazandırılacağını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından atıl durumdaki hazine arazilerinin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, infografiğe de yer veren Kurum, "Hem çevre dostu hem ekonomik. Atıl durumda, tarıma elverişsiz 300 milyon metrekare hazine arazisini ekonomimize kazandırıyoruz. Bu arazilere rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulacak. Böylelikle 20 bin megavat yenilenebilir enerji üretimi sağlayacağız" ifadesini kullandı.