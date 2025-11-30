Devrim’den Togg’a Türkiye’nin otomobil macerası

Türkiye'de otomotiv sektörünün hikayesinin Devrim ile başladığı zannedilir. Esasında sektörün ilk adımı, 1954'te Tuzla Jeep fabrikası kurulması ile atıldı. Fabrika, askeri cip ile kamyonet üretimi yaptı.Uzun yıllar üretim yapan fabrika 2006'da üretimine son verdi. 1959'larda Ford ve Koç grubu birleşimiyle Otosan kuruldu. 1960'larda fabrika günde 12 araçla üretime başladı. Tarihler 1961'i gösterdiğinde Türkiye yerli otomobil yapmak için işe koyuldu. Türkiye'de tasarlanan ilk otomobil olan Devrim, 1961 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası'nda 129 günde üretildi. Devrim, sedan olarak bilinen dört kapılı uzun denebilecek şaselere sahipti. Sadece 4 adet üretildi ve seri üretime geçilemedi.1960'lı yıllarda Türkiye'de otomobil ihtiyacı arttı. Türk şirketler de yabancı ortaklarıyla otomotiv sektöründe yatırımlara başladı. 1963'e gelindiğinde Oyak, federal kamyon fabrikasını satın aldı. Bugünkü Oyak-Renault'un temelleri o yıllarda atıldı. 1963'te Koç Holding, Sakarya-Arifiye'deki fabrikasında otobüs, minibüs, zırhlı araç üretimi yapan Otokar'ı kurdu. 1964'te BMC fabrikası devreye alındı. 1966'da tasarımı İngiltere'den bir mühendis olan Reliant Motor Company tarafından yapılıp, Türkiye'de üretilen Anadol marka otomobiller piyasaya çıktı. Vehbi Koç, üretilen arabanın aile arabası olacağından ve de halka hitap eden bir araç olduğu için ismini de halkın koymasını istedi.Anadol, o dönemde Türkiye'de halk arasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Anadol'dan sonra otomotiv sanayi yeni bir döneme girdi, 1968'de Türk Otomobil Fabrikası kuruldu. Murat 124 modeli araçlar üretilmeye başlandı. Daha sonra Çelik Motor-Anadolu Isuzu, Man Türkiye, Karsan, Mercedes Benz Türk, Tofaş, Temsa, Toyota Türkiye, Hyundai Assan'ın fabrikaları açılmaya başlandı. 2000'li yıllarda otobüs ve kamyon üreten Bozankaya ve Folkvan fabrikaları da sektöre başka bir soluk getirdi.Türkiye yerli otomobil hayaline ise 2017'de kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çağrıyı yaptı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonu yürüttü. TOBB, Anadolu Grubu, BMC, Zorlu Holding ve Turkcell'in ortak girişimiyle yerli otomobil için ilk imzalar 2017'de atıldı. Bursa Gemlik'te 2020'de temeli atılan fabrikanın inşası 29 Ekim 2022'de yapıldı. Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi kutlandı.