Dezenflasyon süreci başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2024 sonu tahmini yüzde 38, 2025 yüzde 14, 2026 yüzde 9 seviyesinde korunduğunu açıkladı. Dezenflasyon sürecinin başladığını, makro göstergelerin bu süreçle uyumlu ilerlediğini belirten Karahan, "Yurt içi talep ikinci çeyrekten bu yana azalmakta. Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Cari açıkta düşüş sürüyor. Para politikasında kararlı duruşumuz değişmedi. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Kart harcamaları, beyaz eşya ve otomobil satışları iç talepte yavaşlamayı teyit ediyor. Arz koşulları talepteki görünümle uyumlu. Üretimdeki azalışın sanayi üretim endeksinin ima ettiği kadar derin olmadığını öngörüyoruz. Çıktı açığının ikinci çeyrekte gerilediği tahmin ediliyor. Bu gerilemenin üçüncü çeyrekte de devam edeceğini öngörüyoruz. Çıktı açığı, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak" dedi.Enflasyonun ana eğiliminde yavaşlamanın sürdüğünü anlatan Karahan, şunları kaydetti: "Tüketici enflasyonu öngörülen tahmin aralığının içinde seyretti. Temmuzda çekirdek göstergelerdeki yükseliş manşete kıyasla sınırlı oldu. Dezenflasyon sürecinde hizmetlerde yavaşlama gecikmeli olarak ortaya çıkmaktadır. Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret etmektedir. Ana eğilimdeki yavaşlamada temel mallar öne çıkıyor. Bazı dayanıklı mal kalemlerinde fiyat düşüşü izlemeye başladık." Enflasyonun yılın geri kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngördüklerini anlatan Karahan, "Para politikasında sıkı duruşu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz. Mevsimsellikten arındırılmış ortalama aylık enflasyonun yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2.5 civarına, son çeyrekte ise yüzde 1.5'in bir miktar altına gerileyeceğini öngörüyoruz" açıklaması yaptı. Makroihtiyati politikaları uygulamaya devam edeceklerini belirten Karahan, önümüzdeki dönemde diğer para piyasalarında da işlem yaparak likidite fazlalığını sterilize edeceklerini söyledi.SIKI para politikası sonucunda kredi büyümesinde yavaşlamanın belirginleştiğini belirten Karahan, faiz indirimleri konusunda ise aylık enflasyondaki trendi izleyecekleri mesajını verdi. Karahan, "Parasal sıkılaşma özellikle ihtiyati harcamalarda etkisini gösteriyor. TL mevduat payındaki artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler iç talepte normalleşmenin devamına işaret ediyor. Faiz indirim döngüsünde de sıkılık korunabilir" dedi. Elektrik ve doğalgaz zamlarının uygulanan politikalarla uyumlu olduğunu, kurumlar arasında da eşgüdüm olduğunu anlatan Karahan, "2 yıldır enerji fiyatları sübvasyonlar nedeniyle büyük ölçüde sabit kaldı diyebiliriz. Sürprize uğratan bir gelişme olmadı" açıklamasında bulundu.KARAHAN, arındırılmış enflasyon hesabı için TÜİK ile TCMB'nin bir komite kurduğunu belirtti. Enflasyon ölçümüne ilişkin tartışmalarla ilgili Karahan, şunları kaydetti: "Uluslararası metodolojiye uygun şekilde veri açıklıyor. EUROSTAT'ın normlarına göre hareket ediyor. Dönem dönem denetleme çalışmaları bağımsız denetçiler tarafından yurt dışından gerçekleşiyor. Bizim ay içinde fiyat gelişmelerini anlamak için belli çalışmalarımız var. TÜİK ile kendi tahminlerimizi karşılaştırdığımızda ciddi fark görmüyoruz. Ortalamada oldukça yakın."TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan ise kiralarda yüzde 25 limitinin kalkmasının öncü göstergelere göre ek baskı oluşturmadığını belirtti. Karahan, şunları anlattı: "3 öncü gösterge takip ediyoruz. Bütün bu öncü göstergeler bize düşüş sinyalleri olduğunu gösteriyor. Tabii tüketici fiyat endeksindeki kira enflasyonuna bunların yansıması biraz gecikmeli olabiliyor. O nedenle önümüzdeki dönemde kira enflasyonundaki bir düşüşü öngörüyoruz. Gidişat olumlu yönde."