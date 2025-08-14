DFSK, ticari araçlarda ağustos kampanyalarını duyurdu

Otomotiv piyasasındaki yaz sonu avantajları, alıcıların iştahını kabartmaya devam ediyor. DFSK, Avrupa standartlarındaki kalite anlayışı ve düşük ÖTV oranlarını kapsayan ağustos ayında geçerli cazip kampanyalarıyla Türkiye pazarındaki konumunu hızla güçlendiriyor. Özellikle şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yüksek verimlilik ve dayanıklılığıyla öne çıkan Porter modelini ağustos ayına özel 825 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve avantajlı kredi kampanyalarıyla alıcılarla buluşturuyor.

YÜKSEK KALİTEYİ ULAŞILABİLİR FİYATLA SUNUYOR

DSFK'den yapılan açıklamaya göre şirket, Türkiye'de otomobil fiyatlarının dalgalı seyrettiği bir dönemde şehir içi ve şehirler arası taşımacılıkta yüksek verimlilik sağlayan otomobillerinde müşterilerine yüksek kaliteyi ulaşılabilir fiyatla sunuyor. Türkiye pazarındaki konumunu da hızla güçlendirirken; bünyesindeki modellerinin düşük ÖTV diliminde yer almasıyla birlikte tüketicileri için büyük bir avantaj yaratıyor.

"TİCARETİN GÜVENİLİR ADRESİYİZ"

2025 kış döneminde ağır ticari araç pazarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,8 oranında azaldığı kaydediliyor. Ticaretin güçlü iş ortağı olma hedefiyle Türkiye genelinde satış ile servis hizmeti veren DFSK ise yeni kampanyasıyla müşterilerine yüksek kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor. Ayrıca, düşük ÖTV avantajını en iyi şekilde değerlendirerek müşterilerilerinin bütçesine katkıda bulunuyor. Böylece ticaretin güvenilir destekçisi olmaya devam ediyor.

E5 TREND COMFORT MODELİ İÇİN 200 BİN TL'YE KADAR 12 AY SIFIR FAİZ OLANAĞI TANIYOR

Ticaret yapanların yüklerini hafifletmek amacıyla kredi kampanyaları da sunduğunu bildiren DFSK ağustos ayına özel kredi kampanyaları kapsamında E5 Trend Comfort modeli için 200 bin TL'ye kadar 12 ay sıfır faiz olanağı tanıyor. 2025 model Porter için 500 bin TL'ye kadar 12 ay %1,99 faiz avantajı bulunuyor. Ticari araç segmentinde hem bireysel kullanıcılar hem de KOBİ'ler için erişilebilir finansman seçenekleri barındırırken; müşteri memnuniyetini her zaman önceliklendiriyor. Satış sonrası servis noktaları ve yedek parça erişim kolaylığıyla güven tazeliyor. Bu başarısının temelinde ise güçlü satış sonrası hizmet ağımız yer alıyor.

