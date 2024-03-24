DHMİ 92.5 milyar liralık hedef koydu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, bu yıl 92 milyar 547 milyon 646 bin lira satış hasılatı elde etmeyi hedefleniyor. Kendi yatırım ve işletme giderlerini, hizmet ve faaliyetleri sonucu elde ettiği gelirleriyle karşılayan kuruluş gelirlerini ise hava seyrüsefer, terminal ve işletme hizmet gelirleri oluşturuyor.DHMİ, Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri çerçevesinde gerçekleştirdiği, ölçeği ve başarısı itibarıyla tüm dünyaya örnek teşkil eden yatırımlarla ülke ekonomisine nitelik ve nicelik bakımından çok yüksek katma değer sağlıyor.