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Giriş Tarihi: 29.9.2022 15:19

DHMİ'nin E-Doğrudan temin projesi Avrupa’da yarı finalde

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
DHMİ’nin E-Doğrudan temin projesi Avrupa’da yarı finalde

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından hayata geçirilen e-Doğrudan Temin projesi, Avrupa Komisyonu tarafından her yıl düzenlenen Avrupa Yenilikçi Tedarik Ödülleri kapsamında yarı finale kaldı.

1 Şubat 2021'de DHMİ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında pilot olarak, 3 Mayıs 2021'den itibaren de tüm havalimanlarında uygulamaya geçirilen e-Doğrudan Temin projesi, 22 Haziran 2022 tarihinde Avrupa İnovasyon Konseyi ve Kobiler Yürütme Ajansının değerlendirilmesine (EISMEA) sunuldu. Dijital dönüşüm, sosyal etki, iş birliği, uygulanabilirlik, etik değerler, ilham veren, şeffaflık, güvenilirlik, kaynakların etkin ve verimli kullanılması, süreklilik, hesap verebilirlik ve inovatiflik ölçütleri kullanılarak yapılan değerlendirme neticesinde DHMİ E-Doğrudan Temin projesi, İspanya, İrlanda, Almanya, İtalya, Norveç'in projeleri ile yarı finale kaldı.

HEDEF AVRUPA BİRİNCİLİĞİ

13 Ekim 2022'de sanal ortamda, çevrimiçi olarak uzman jüri üyelerine gerçekleştirilecek olan İngilizce sunumların ardından 2 finalistin isimleri açıklanacak. Kazanan ve ikinci olan projeler, 8 Aralık 2022'de Brüksel'de düzenlenecek ödül töreninde, Avrupa İnovasyon Konseyi (Europeon Innovation Council) Zirvesi sırasında ilan edilecek.

UYGULAMA 1 ŞUBAT 2021'DE BAŞLADI

1 Şubat 2021'den beri, DHMİ'nin doğrudan temin süreçlerinin tamamı, kurum web sitesinin E-Doğrudan Temin Alım İlanları bölümüne girilerek güvenli, hızlı, pratik bir şekilde online olarak gerçekleştiriliyor.

Proje ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22. maddesi (d) bendi kapsamında yapılacak alımların elektronik ortama taşınması ile kamu kaynaklarının etkin, verimli, ekonomik kullanılmasını, satın alma süreçlerinin şeffaf ve hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlıyor. DHMİ, bu konuda ilk adım atan ve kendi imkânları ile geliştirdiği yazılımla uygulamada son derece başarılı olan öncü kuruluş olarak dikkat çekiyor.

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DHMİ'nin E-Doğrudan temin projesi Avrupa’da yarı finalde
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