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Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:26 Son Güncelleme: 28.12.2023 11:26

DHMİ'nin seyrüsefer gelirlerine ilişkin düzenleme yapıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç olmak üzere, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ü Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılacak.

AA
DHMİ’nin seyrüsefer gelirlerine ilişkin düzenleme yapıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç olmak üzere, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ü Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, DHMİ'nin, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatından elde ettiği gelirleri hariç, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ünün Bakanlığa aktarılması kararlaştırıldı.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak.

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DHMİ'nin seyrüsefer gelirlerine ilişkin düzenleme yapıldı
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