Dicle Elektrik bu yıl 8.3 milyarlık yatırım yapacak

GÜNEYDOĞUAnadolu Bölgesi'nin 6 ilinde hizmet veren Dicle Elektrik, yatırım için kolları sıvadı. Özelleştirilmesinin ardından geçen 10 yılda 20 milyar TL'yi aşan yatırıma imza atan şirket, 2023 yılı sonuna kadar hizmet verdiği illerde başta şebeke yenileme ve güçlendirme olmak üzere 8.3 milyar TL'lik ek yatırımı tamamlamayı planlıyor. 6.3 milyon nüfusa sahip Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinde, toplam 2.2 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini belirten Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, bölgede 10 yıl önce özelleştirmeyle devr aldıklarında yüzde 76 olan kaçak-kayıp oranının, yaptıkları çalışmalarla bugün yüzde 43'e kadar düşürüldüğünü sözlerine ekledi. Kayıpkaçakla mücadelede büyük yol aldıklarını sözlerine ekledi. Atalay, şunları anlattı: "Kayıp kaçak oranı şehir merkezlerinde yüzde 30'un altındayken, sulama alanlarında yüzde 80'in üzerinde seyrediyor. Bu oranı önümüzdeki yıllarda Türkiye ortalamasına çekmek için çalışıyoruz."