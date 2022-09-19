Dijital dünyanın liderleri 6G Konferansı’nda buluştu

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2017 yılından beri organize ettiği 6G Çalıştaylarının devamı niteliğindeki '6G Konferansı'nı düzenledi. 19-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs Konferans Salonu'nda yapılacak olan konferans, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı ve TÜBİTAK'tan üst düzey yöneticileri, Ulak Haberleşme, Turkcell, Ericsson, ASELSAN, Nokia gibi firmaları ve üniversitelerden akademisyenleri buluşturdu. Konferansta küreselleşmeye büyük etkisi olan haberleşme teknolojileri masaya yatırıldı. 19 Eylül'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan konferansın başkanlığını, İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan yürüttü. Konferansta ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekci, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır da konuşma yaptı.

"BİLGİYİ ÜRETMEK VE ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRMEK GEREKİYOR"

Konferanstaki konuşmasında bilgiyi üretmek ve bir ürüne dönüştürmenin önemine değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Eğer bilgiyi üretemiyorsanız ürettiğiniz bilgiyi bir ürüne dönüştürmüyor ve bir ürünü dünyaya tanıtamıyorsanız ne gelişmeniz ne de kalkınmanız mümkün. Yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka… Bilişim sektörünü bu 3 fazda başarıya ulaştırabilirsek Türkiye hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe kat edecektir. Bunun için de sizin gibi gençlerin yetişmesi Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olması son derece önemli" diye konuştu.

"BİLİŞİM SEKTÖRÜ 2020 YILINDA YÜZDE 20 BÜYÜDÜ"

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızının pandemi döneminde gelişen yeni iş modelleriyle birlikte katlanarak arttığını ifade eden Karaismailoğlu, "Esnek ve evden çalışmalar, e-eğitim, e-ticaret ve hatta e-eğlence modellerindeki baş döndürücü yükseliş internet erişim hızında ve kapasitelerinde artışı gerekli kıldı. 2020 yılında ülkemizdeki bilişim sektörü bir önceki yıla göre yüzde 20'ye yakın büyüdü. 2003'teki 88 bin kilometre olan fiber hat uzunluğumuzu 5 buçuk katına çıkararak 488 bin kilometreye çıkardık. Tabi ki yeterli değil daha da artıracağız. Mobil abone sayısı 88 milyon 500 bine ulaştı. Bütün bu artışlar karşısında mobil operatörlerin tarife ücretleri 10 yıl önce dakikası 8.6 kuruşken bugün 1 buçuk kuruşa indi. 2022 yılının ikinci çeyreğinde internetteki kullanımda mobilde yaklaşık yüzde 22 oranında artış kaydettik" dedi.

"3 KRİTER: YERLİ ÜRETİM, YÜKSEK TEKNOLOJİ VE KÜRESEL MARKA"

Milli uygulamaların gerekliliğine vurgu yapan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Elektronik haberleşme şebekelerinde milli yazılım ve donanımların kullanılması ekonomik faydaların yanında halkımızın hızlı güvenli ve kapsamlı erişimine katkı sağlayacak. Bu yaklaşımla ülkemizin en hızlı internet altyapısına kavuşması adına var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojiyi sadece tüketen değil tasarlayan, geliştiren, üreten marka oluşturup dünyaya satan konuma gelmek istiyoruz. Bilişim, iletişim ve uzay çalışmalarımızda 3 temel kriter var; yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bu bağlamda 5G'yi de sadece bir iletişim teknolojisi olarak değil milli güvenliğimizin gereği olarak görmekteyiz. Hem 5G hem de 6G teknolojilerinde dijital sıçramayla birlikte siber güvenlik en önemli önceliğimizdir. 2027 yılına geldiğimizde mobil abonelerinin yarısının 5G teknolojilerini kullanacağını öngörmekteyiz. 2030'lara doğru 6G teknolojisi bilişimde kamu ve özel sektör için kilit taşı konumuna gelecektir. Türkiye bu teknolojiler konusunda önde olmak zorunda. Başta gençlerimiz olmak üzere halkımızın hızlı ve güvenli bir internet altyapısına kavuşması adına bir vizyon ortaya koyduk."

"SON 20 YILDA ULAŞIM VE HABERLEŞMEYE 183 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE YATIRIM"

Türkiye'nin tüm teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiği gibi 5G teknolojisinde de masada olduğunu belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Ülkemizin internet kullanımında ilk sıralarda olduğunu vurgulamak istiyorum. Araç-yaya iletişimi araç-araç iletişimi araç-altyapı iletişimi artacak. Böylelikle sadece insanları değil tüm nesneleri daha hızlı bir şekilde birbirine bağlayacağız. Son 20 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına tam 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızda milli gelire 520 milyar dolardan fazla katkı sunduk. 2053 yılına kadar da tam 198 milyar dolarlık ulaştırma ve haberleşme yatırımları yapmayı planladık. 5G teknolojilerinde 100 kat daha fazla hızlı olacağı öngörülen 6G ile dijital dünyada tüm sektörlerde yapay zeka ile biyolojik tüm sistemler eşzamanlı olarak iletişim ve etkileşim içinde olacaktır. 6G teknolojilerinin vakit ve efor verimliliği kadar enerji verimliliği ile çevre ve iklim konularında da önemli bir etki yapmasını bekliyoruz. Geleceğin 10 yılını 6G teknolojilerinin hız ve kapasitesiyle yönetebileceğiz. 6G haberleşme teknolojilerinde wifi yerine yifi yani yüksek enerjili ledlerle, görünür ışıkla haberleşme teknolojilerini kullanacağız. Kısacası zaman ve mekân bağımsız sanal bir dünyadaki gerçekliği keşfedeceğiz."

"6G İLE NESNELERİN HABERLEŞMESİ MÜMKÜN OLACAK"

6G'yi 5G'nin daha gelişmiş hali olduğunu söyleyen İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, SABAH'a yaptığı özel açıklamada, "5G ile dünyaya yeni bir vizyon geldi. 5G öncesi insanlar birbirleri ile haberleşiyordu. 6G'de insanların da ötesinde artık her şey birbiriyle haberleşebilecek. Yani nesnelerin haberleşmesi. Sadece kişilere değil endüstriye ve dikey sektör dediğimiz sektörlere de dokunan bir teknoloji oluşturuyoruz. Aslında 5G ve ötesi sadece kişileri haberleştirmeyecek, endüstriyi dijitalleştirecek bir teknoloji.

6G'NİN 5G'DEN NASIL FARKI

5G'nin bir vizyon olarak doğduğunu ama altının dolu olmadığını ifade eden Arslan, "6G bunun altını dolduracak ve daha da geliştirecek. Sadece haberleşmeden bahsetmiyoruz, aynı zamanda radar ve sensör teknolojisinden bahsediyoruz. Bu iki dünyayı 6G ile birleştiriyoruz. Uzaktan ameliyat gibi teknolojilerde sadece haberleşmeye değil radar ve sensör teknolojisine de ihtiyaç var. 6G sadece karasal haberleşme değil deniz, uzay, yeraltı ve sualtı yerlerden de haberleşmeyi sağlayabilecek bir teknoloji" şeklinde konuştu.

"BU TEKNOLOJİ ÜLKELERİN GELECEĞİ"

Türkiye'nin 6G'de dünyayla aynı noktada olduğuna dikkat çeken Arslan, şunları söyledi: "6G'de dünya yeni yeni hareketlendi. Dünyada bazı üniversiteler bu konuda çalışmaya başladı, Medipol de bunlardan biri. Çin'den tutun da Rusya'ya, Amerika ve Avrupa'ya kadar inanılmaz bir şekilde destekleniyor. Bu teknoloji aslında ülkelerin geleceği. Veri çağının temel bileşeni 6G. Biz de Türkiye olarak çok önemsiyoruz. Şu anda biz dünyayla neredeyse eşit noktadayız ama geç kalma lüksümüz yok. Dünya daha 6G konuşmazken biz Medipol'de 6G konuşuyorduk. Biz farkındalığı zamanında oluşturduk, bu yıl 4'üncüsünü yapıyoruz. Bu çalıştayın çıktısı farkındalık oluşturmak olacak. İnsanlar artık 6G'yi mercekleri altına alacak."