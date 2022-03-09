Dijital finansman çağı

FKB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Finansman Şirketleri Sektör Temsil Kurulu Başkanı Korhan Bilek
, "Finansman sektörü olarak iş modelimiz, müşterilerimize ihtiyaçları olan ürün ve hizmetlerin satış noktasında hızlı ve esnek kredi çözümleri sunmaktır" dedi. Tek noktadan alışveriş imkânı ile sağlanan kolaylık ve hızın sektörün temel avantajı olduğuna dikkat çeken Bilek, "Bu şekilde üretici firmalar üzerindeki finansman yükünü hafifletmekte ve bu firmaların asli faaliyet alanlarına odaklanmalarına, dolayısıyla üretimin artmasına katkıda bulunmaktayız. Bugün sektörümüzde faaliyet gösteren 17 şirket bulunmakta olup, 2021 yılsonu itibarıyla toplam işlem hacmimiz 51.8 milyar TL'ye, aktif büyüklüğümüz yüzde 35.1 artışla 48.7 milyar TL'ye ulaştı" dedi.
YENİ OYUNCULAR GELECEK
Toplam aktif büyüklüğünde ağırlıklı payı bireysel ve ticari taşıt finansmanı almakla birlikte, mikro kredilerin payının da arttığını ifade eden Bilek, "Önümüzdeki dönemde, taşıt finansmanında güçlü seyrin devam ederken, teknoloji ve yeni iş modellerinin verdiği imkânlarla mikro kredi alanında yeni oyuncuların aramıza katılmasını öngörüyoruz. Pandemi sürecinde tüketici davranışlarındaki değişimler ve e-ticarette görülen gelişmelerin hızlandırıcı etkisi ile finansal teknolojiler önemli gelişme gösterdi" dedi. Bilek, sektördeki dijitalleşme ile ilgili olarak, "Dünyada 'buy now
, pay later' yani 'şimdi al sonra öde' gibi sloganlarla e-ticaret alanları fintek ekosistemlerinin parçası haline geldi. Finansman şirketleri olarak tüketici davranışlarındaki değişimleri ve küresel trendleri yakından takip ediyoruz. Başta BDDK
ve diğer düzenleyici kurumlarla koordineli şekilde dijital dönüşüm çalışmaları yapmaktayız. Bu kapsamda tüm kredi sürecinin uçtan uca dijital ortama taşınmasını ve finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz" şeklinde özetledi. BDDK tarafından banka dışı mali kuruluşlar için hazırlanan ve Resmi Gazete
'de yayınlanan uzaktan müşteri edinimi ve sözleşme kurulmasına ilişkin düzenlemenin finansman şirketleri için fırsatlar yarattığına değinen Bilek, "Uçtan uca dijital bir süreç imkânı veren bu düzenlemeyle, hızlı, basit ve uygun maliyetli finansman sağlayarak ülkemizde e-ticaretin büyümesini desteklerken finansal kapsayıcılık konusundaki rolümüz daha da güçlenecek" diye konuştu.