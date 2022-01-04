Dijital hizmet platformu OlduBil yurt dışına açılmayı hedefliyor

İlk faz olarak Rusya, Azerbaycan, Ukrayna, Kuveyt, Kosova, Makedonya gibi ülkeler hedefleniyor. Yenilikçi teknoloji ve diğer finansal hizmetlerini yurt dışına da açacakları bilgisini paylaşan Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, "Hedefimiz 2023 yılı içerisinde OlduBil'i 3 kıtada hizmet veren bir şirket haline dönüştürmek" dedi.

Limak'ın, kullanıcıların para transferi, alışveriş ve fatura ödemeleri dahil birçok finansal işlemi dijital ortamda bir bankaya gitmeye gerek duymadan ve kolaylıkla tek yerden yapabilmesini sağlayan mobil hizmet platformu OlduBil, kullanıcılarına sunduğu hizmeti yurt dışına taşımayı hedefliyor.

KULLANICI SAYIMIZ 50 KAT ARTTI

OlduBil'in 2021'de oldukça başarılı bir ivme yakaladığına dikkat çeken Özdemir, "Büyüme odaklı çalışmalarımıza henüz yeni girmemize rağmen, öncesindeki bir yıllık dönemde dahi kullanıcı sayımız 50 kat arttı. Yenilikçi hizmetlerimize artan oranlarda talep var. OlduBil kart ile yapılan harcamalar 70 kat artış sağladı" dedi.

2023'TE 3 KITADA HİZMET VERECEK

Özdemir konuya ilişkin açıklamasının devamında," Yurt içindeki faaliyetlerini 2022'nin ilk aylarında açıklanacak yeni iş birlikleri ve işler ile daha da genişletecek olan OlduBil, yurt dışı faaliyetlerine ise ilk olarak yine 2022 yılının ilk çeyreğinde ülkeler arası hızlı ve güvenli para transfer hizmetini sunarak başlayacak. Bu konuda bir yandan yurtiçi ve yurt dışındaki büyük kurumlar ile entegrasyon çalışmaları sürdürülürken, diğer yandan Limak'ın halihazırda personeli, proje ve yatırımlarının olduğu ülkelerde de start verilecek" diye konuştu.

Türkiye'de alanının en başarılı şirketleri ile iş birliği yaparak müşterilerine birçok finansal ve yenilikçi hizmetleri bir arada sunan bir dijital platform olduğu bilgisini paylaşan Batuhan Özdemir, "OlduBil'i bu aşamada, Limak'ın faaliyette bulunduğu üç kıtada hizmet veren global bir şirket haline dönüştürmek istiyoruz. Büyük projelerimizin bulunduğu kimi ülkelerde bizden beklenti de benzer şekilde. Teknoloji transferi önem verilen konuların başında geliyor, yatırım görüşmelerini başlattığımız yerler de var" ifadelerini kullandı.

OlduBil'i Limak sinerjisi ile yurt dışında da büyütmeyi hedefleyen şirketin ilk durakları ise Kuveyt, Azerbaycan ve Kosova olarak planlanıyor.

Uygulamayla ilgili şirketten yapılan yazılı açıklamada, "OlduBil kartı ile ödeme yapan kullanıcılar, marketten giyime kadar pek çok anlaşmalı markada yapılan harcamalar üzerinden önemli oranlarda sınırsız ve nakit para iadesi ile indirimler kazanma imkânından yararlanıyor. Kullanıcılar, uygulamaya kayıt ile anında ücretsiz bir sanal Mastercard'a sahip oluyor, dileyen kullanıcılar uygulama içerisinden fiziki kart talebinde bulunabiliyor" denildi.