Dijital Pazarlama Ajansı Markethinkers sektöre yenilikçi çözümler kazandırdı

Markethinkers, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarıyla dikkat çeken bir dijital pazarlama ajansı olarak öne çıkıyor. Dijital pazarlamanın farklı alanlarında sunduğu yaratıcı çözümlerle tanınan ajans, özellikle SEO danışmanlığı ve içerik pazarlama alanlarında müşterilerinin çevrim içi varlıklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Şirketin uzman ekibi, her müşterinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunarak dijital pazarlama sektörüne taze bir bakış açısı kazandırıyor.

Markethinkers, Profesyonel Bir Ajans Olma Yoluna Pazarlama Blogu Olarak Başladı

Markethinkers, 2017 yılında Türkiye'deki pazarlama sektöründe farkındalık yaratmak amacıyla bir pazarlama blogu olarak faaliyetlerine başladı. Kurucusu Dilara Savaşçı Yazıcı'nın liderliğindeki blog, kısa sürede başarılı adımlar attı ve bu da onun ajans kurma fikrine ilgi duymasını sağladı. Böylece, 2020 yılının Ağustos ayında dijital pazarlama hizmetleri sunmaya başlayan Markethinkers, şu anki Global SEO Direktörü Çağatay Yazıcı'nın da katkılarıyla profesyonel bir şirket hâline geldi.

Markethinkers, sektördeki kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet eksikliğini tespit ederek SEO danışmanlığı ve içerik üretimi alanlarında faaliyet göstermeye başladı. Hızla genişleyen müşteri tabanı ve uluslararası pazardaki varlığıyla dikkat çeken şirket, pazarlama stratejileri ve içerik üretimi konularında uzman bir ekibe sahip. Şirketin dijital pazarlama alanında sağladığı hizmetler ve benimsediği yenilikçi yaklaşım, ajansı sektörde güvenilir bir konuma getirdi.

Markethinkers, Büyüme Serüvenine Uluslararası Ödüller ile Devam Ediyor

Dilara Savaşçı Yazıcı'nın liderliğiyle ve Çağatay Yazıcı'nın vizyonuyla birleşen Markethinkers, 2021'in ilk çeyreğinde uluslararası alanda varlık göstermeye başladı. İngiltere'deki ve İsveç'teki ilk yabancı markalarını portföyüne ekleyen şirket, küreselleşme sürecini hızla devam ettirdi. Ajans, Türkiye'nin önemli ofis malzemeleri tedarikçilerinden Avansas ile yaptığı içerik pazarlama çalışmaları sayesinde Birleşik Krallık'ta düzenlenen UK Digital Growth Awards'ta Yılın En İyi SEO Kampanyası ve Araştırmanın En İyi Kullanımı kategorilerinde ödül alma şansı yakaladı. Ayrıca, MENA Search Awards platformunda iki kez "En İyi Küçük Ajans" ödülüne layık görüldü. Ajansın bunlara ek olarak globalde de aldığı içerik ve growth alanlarında iki ödülü daha bulunuyor. Bu ödüller, şirketin dijital pazarlama alanındaki çalışmalarının uluslararası düzeyde tanınmasını sağladı.

Markethinkers'ın SEO Departmanı, Çağatay Yazıcı ile Büyümeyi Sürdürüyor

Markethinkers'ın SEO departmanı, Global SEO Direktörü Çağatay Yazıcı ile büyümeye ve sektördeki yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor. Yazıcı'nın liderliğinde faaliyet gösteren SEO ekibi, başarılarını işe olan bakış açıları, sürekli gelişim ve müşteri odaklı yaklaşımlarına bağlıyor. Ekip ruhunun önemine vurgu yapan Yazıcı: "Başarılarımız, uyum içinde çalışan ve sürekli kendini geliştiren ekibimiz sayesinde mümkün oldu. Ekibime liderlik ederek hem onları hem de kendimi geliştiriyor, böylece müşterilerimize daha iyi hizmet sunabiliyoruz." dedi.