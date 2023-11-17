Dijital platformlara 166 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığı, tüketicilere mağduriyet yaşatan dijital abonelik platformlarına 166 milyon lira idari para cezası uyguladı. Müfettişlerce yapılan denetimlerde, "dijital platformlara abone olan tüketicilerin talep ve onayları alınmaksızın sözleşmelerinin yenilendiği, tüketicilerin rızası dışında kredi kartlarından para tahsil edildiği, abonelikten çıkmak isteyen tüketicilerin isteklerinin süresi içerisinde yerine getirilmediği, haksız bir şekilde ücret alınmaya devam edildiği, eksik iade ücreti ödenerek tüketicilerin mağdur edildiği" tespitlerine yer verildi. Tüketici haklarının korunması için çalışmaya devam edileceği belirtildi.