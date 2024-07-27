Dijital rekabette yeni dönem başladı

Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ve iktidar, dijital rekabette yeni dönem başlatacak önemli bir düzenleme üzerinde çalışmaya başladı. Dijital Pazarlar Yasa Teklifi AB'deki Digital Markets Act düzenlemesinin bir benzeri olacak. Güçlü platformların haksız uygulamalarının önüne geçilecek. TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu Tüketici Hakları Yasa Teklifini ele alırken gündeme gelen önemli konulardan biri de katlanarak büyüyen dijital platformlarda haksız rekabetin önüne geçilmesi, küçük oyuncuların korunması oldu. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu yetkilileri bu konuda kapsamlı bir çalışma yapıldığını, Dijital Pazarlar Yasa Teklifi hazırlandığı bilgisini paylaştı. Komisyonda, teklifin AB'deki "Digital Markets Act" düzenlemelerine paralel içerikte değişiklikleri gündeme getireceği de belirtildi.AB'nin Digital Markets Act düzenlemesi dijital piyasaların rekabet edebilirliğinin korunması ve güçlü platformların haksız uygulamalarına engel olunmasını amaçlıyor. Son yıllarda tüm dünyada tartışılan "dijital pazarlarda etkin rekabeti sağlamak için mevcut rekabet kuralları yeterli midir" konusunda düzenleme bir dönüm noktası olma özelliği de taşıyor.Hazırlıkları devam eden teklif AB'dekine benzer düzenlemeler içerecek. Aynı zamanda AB'ye uyum düzenlemesi de olacak teklif ile dijital platformların işleyiş süreçlerinde rekabetin uygun şekilde tesis edilmesi ve korunması sağlanacak. Hakim pazar oyuncularına belli sınırlar getirilecek. Dijital piyasalarda ortaya çıkan ve geçit bekçisi olarak adlandırılan önemli ekonomik güce sahip teşebbüslerin rekabete bozucu veya haksız uygulamaları yasaklanacak.