Dijital Tarım Kütüphanesi 25 bin üyeye ulaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; bakanlıkta personelin mesleki araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla ilk kez Ziraat Vekaleti Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü bünyesinde, 1944 yılında kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi, Eğitim ve Yayın Dairesi'ne bağlı olarak Yenimahalle ve Söğütözü kampüslerinde kullanıcılara kapılarını açıyor. Uzun yıllardır korunmuş ve sürekli yenilenmiş geniş koleksiyona sahip olan kütüphanede, Türkiye'de tarım ve ormancılıkla ilgili yayınların önemli kısmı bulunuyor. Koleksiyonunun tamamına yakınının tarım ve ormancılıkla ilgili yayınlardan oluşması sebebiyle 'tarım ihtisas kütüphanesi' niteliği taşıyor.

Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kuruluşları Birliği (IFLA) tarafından yayımlanan 'Kütüphaneler ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' kapsamında tarım konulu kütüphane olarak bakıldığında; burada bulunan tarımsal kaynakları herkesin eşit kullanımını sağlamanın yanı sıra kullanıcılara çevrim içi olarak bilgiye hızlı erişim sağlamak noktasında faaliyetler yürütülüyor. Kütüphane, kurulan altyapı ve sistemle tarımsal alanda üretilen tüm basılı yayınları bünyesine dahil edebilecek kapasiteye sahip bulunuyor. Merkez kütüphanede 165 metrekare süreli yayınlar, 160 metrekare Osmanlıcalar ve nadir eserler bölümü, Söğütözü Kütüphanesi'nde ise 400 metrekare olmak üzere toplam 725 metrekare kütüphane alanı bulunuyor. Ayrıca toplam 50 kişi oturma kapasiteli okuma salonları da yer alıyor.



16 BİN YAYIN DİJİTALLEŞTİRİLDİ



Merkez kütüphanesinde 22 bini kitap olmak üzere tamamına yakını tarımla ilgili 30 bin yayın, Söğütözü Kütüphanesi'nde de 13 bin 500 yayın olmak üzere toplam 43 bin 500 yayın hizmete sunuluyor. Dijitalleştirme faaliyetleri ise devam ediyor. Bakanlığın görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili 16 bin yayın, yaklaşık 2,5 milyon sayfa olarak tarandı ve dijitalleştirildi. Dijitalleştirilen bu yayınların içinde Osmanlı döneminde ziraat mekteplerinde okutulan ders kitaplarıyla Cumhuriyet'in ilk dönemlerine, tarımsal gelişim tarihine ışık tutan yaklaşık 50 derginin 2 bin sayısı da bulunuyor. Zaman ve mekana bağlı kalmaksızın daha geniş okuyucu kitlesine ulaşmak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda ise 'Dijital Tarım Kütüphanesi' kuruldu. Kütüphaneye https://kutuphane.tarimorman.gov.tr adresinden açık erişim ilkeleri çerçevesinde ve ücretsiz olarak ulaşılabiliyor. İnternet sitesindeki yazılım sayesinde PDF yolu tanımlanan tüm içerik indekslenebiliyor ve bu sayede kullanıcıya çok hızlı bir 'Tam Metin Arama' kolaylığı sunuluyor. Yoğun ilgi gösterilen sitede son 1 yıldaki aramalara göre Almanya, Azerbaycan ve ABD başta olmak üzere toplam 230 ülkeden gösterim gerçekleşti. Siteye 127 ülkeden giriş yapıldı. Dijital kütüphaneye en çok ziyaret ise Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana'dan oldu. Sitenin e-Devlet üzerinden toplam 25 bin üyeliği bulunuyor. Üyelerin yaş aralığı 17 ve 94 arasında değişirken, yaş ortalaması ise 37,3 olarak gerçekleşti.