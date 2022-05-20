Dijital telif yasası çıksın

Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' sonrası benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiği yeniden gündeme geldi. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Türkiye'de de bu regülasyonları uygulayan kurumların düzenlemeleri lazım" dedi. Eraslan, Türkiye'nin de dijital telif yasası çıkarması gerektiğini söyledi."Google, telif yasası imzaladığı zaman haber ve içerikler için para ödeyecek" diyen Eraslan, Google'ın bu süreçten uzak durmak adına bunu gündeme getirmediğini ve sınırlı tuttuğunu ifade etti. Eraslan, "Türkiye'de en çok kullanılan arama motoru Google. Elbette yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeğin mutlaka teliflendirilmesi gerekli" dedi. Eraslan, "SEARCH kısmına ilgili konuyu yazıp tıkladığımızda gelen her şeyin bir bedeli var. Google, Avrupa Birliği Telif Hakkı Kuralları'nı kabul etti. Avrupa Birliği'nin telif hakları Google'ı buna mecbur etti. Burada bir regülasyon/düzenleme var. AB'nin telif hakkı kuralları olmasaydı, Google, içeriklere para vermek için böyle bir sisteme gitmezdi. Bizim de bunu zorunlu hale getirmemiz gerekiyor. Avustralya, Kanada da bunları yaptı. Hükümetlerin, çevrimiçi platformların içeriklerine yönelik aracı olduğunu görüyoruz. Ama bizim yasalarımız da bunları tam karşılamıyorsa, Google ödeme yapmıyor" dedi. Eraslan, İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, BTK gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğinin altını çizdi.Sosyal medya yasasına vurgu yapan Levent Eraslan, sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'ye gelmeyeceğine yönelik bir algının olduğunu, ancak ağır ceza ve düzenlemelerin ardından bu algının kırılarak sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'ye geldiğini söyledi.Google, 3 yıl önce Avrupa Birliği'nin (AB) telif yasasına uyarak diğer çevrimiçi platformların müzisyen, yazar, gazeteciler, performans sanatçıları ve medya kuruluşlarına yönelik düzenlenen telif yasasına uyma kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" dedi.