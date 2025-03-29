Dijital Türk Lirası geliyor

Türkiye, dijital ekonomiye geçişi Dijital Türk Lirası ile sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2030'a kadar gerçekleştirmeyi planladığı teknoloji atılımlarında dijital ekonomiye geçişi de planladı. Dijital ekonomiye geçişi bütüncül ve stratejik adımlarla planlayan Bakanlık, ülkemizi dijital ekonominin giderek arttığı önümüzdeki döneme hazırlıyor. Dijital alanda sürekli olarak yeni teknoloji, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ülkelerin dijital ekonomiye geçiş sürecinde zorluklara neden olabiliyor. Türkiye ise dijital dönüşüme başarılı bir geçişi sağlayabilmek için güçlü bir vizyon ve kararlılıkla hareket ediyor. Tüm paydaşların iş birliği içinde dijital ekonomiye geçişi planlayan Bakanlık, dijital ekonomiye entegrasyonla Türkiye'nin global rekabet gücünü artıracak, ekonomik bağımsızlığını pekiştirecek ve toplumsal refahı yükseltecek. Bu kapsamda dijital dönüşüm ve dijital ekonomi alanına yapılan yatırımlar artıyor. Türkiye'nin bölgesel ve küresel dijital ekonomideki yerini sağlamlaştırmak için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın oluşturduğu İş Birliği Platformu tarafından "Dijital Türk Lirası" projesi yürütülüyor. İlk fazı başarıyla tamamlanan projeyle blokzincir tabanlı perakende dijital para sistemi, Merkez Bankası ve diğer Bankalarda bulunacak sunucu yazılımları ve dijital kimlik destekli Mobil Cüzdan uygulaması geliştirildi. Projenin sonraki fazında ise çevrim-dışı ödeme, programlanabilir ödeme ve donanım cüzdan yetenekleri geliştirilecek. Projenin tamamlanmasıyla Dijital Türk Lirasını FAST ve e-Türkiye gibi altyapılarla entegrasyonu sağlanacak. Dijital Türk Lirası, 2030'da dijitale dönüşerek "cep"ten kullanılacak. Türkiye'nin dijital dönüşümünün önemli bir parçası olacak Dijital Türk Lirası sistemi, akıllı şehirler, mikro ödemeler ve sınır ötesi ödemeler gibi yenilikçi alanlarda da kullanılabilecek.