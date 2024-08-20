Dijitalde Hayat Kolay projesi kapsamında girişimci kadınlara hibe desteği

Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibiyle 'Türkiye'ye Değer' projeler üreten Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğü 'Dijitalde Hayat Kolay' projesiyle kadınlara dijital yetkinlikler kazandırarak, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta daha aktif rol almasını destekliyor. Projenin yeni döneminin başladığı mart ayından bu yana 5.200'den fazla kadının yüz yüze ve online eğitimler aldığı 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin mentörlük ve hibe programı süreci başladı. Proje kapsamındaki eğitimlere ve atölyelere katılan, 18 yaş üzeri tüm girişimci kadınlar mentörlük ve hibe programına başvurabilecek. Başvuru sürecinde; Kahramanmaraş ve Hatay merkezli, 6 ve 20 Şubat 2023 tarihlerinde yaşanan depremlerden etkilenen girişimler öncelikli olarak değerlendirilecek. Başvurular https://www.turktelekom.com.tr/turkiyeyedeger/dijitalde-hayat-kolay adresi üzerinden gerçekleştirilecek ve 12 Ekim 2024'e kadar devam edecek.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla 'Türkiye'ye Değer' katan projeler üreterek sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Kadınları dijital dünyanın sunduğu sınırsız olanaklarla tanıştırmak, girişim motivasyonlarını yükseltmek ve ekonomik ve toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi ile 2019'dan bu yana on binlerce kadının hayatına değer kattık. Proje kapsamında eğitim ve atölyelerin yanı sıra mentörlük ve hibe programımız ile kadınların girişimlerini geliştirmelerine destek oluyoruz. Projenin mentörlük ve hibe sürecinin katılımcılar için faydalı olmasını diliyorum. Sürdürülebilir kalkınmanın ancak kapsayıcı çözümler ile mümkün olduğu bilinci ile kadınların hayata eşit katılımını destekleyen çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" diye konuştu.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban, "Dijitalde Hayat Kolay Projesi'nin yeni dönemini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde duyurmuştuk. Projemiz, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif yer almalarına katkıda bulunurken, kadın girişimcilerimizin dijital yetkinliklerinin geliştirilmesini amaçlıyor. Yeni dönemin kaçınılmaz gerçeği dijital ve yeşil dönüşüm. Ulusal ve uluslararası partnerlerimizle geliştirdiğimiz projelerin neredeyse tamamı girişimcilerimizin dijital ve yeşil dönüşüme uyum sağlamalarına odaklanıyor. Türk Telekom, UNDP Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğinde yürüttüğümüz Dijitalde Hayat Kolay Projesi de kadın girişimcilerimizin dijital dönüşümü iş süreçlerine uyarlayarak, işlerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Türkiye'nin 81 ilinde TOBB'a bağlı Oda ve Borsalarımız bünyesinde yer alan TOBB İl Kadın Girişimci Kurullarımız da bu değerli projenin ülkemizin dört bir yanında uygulanması için destek oluyor. Dijitalde Hayat Kolay projesinin kadın girişimcilerimiz için amacına hizmet etmesini diliyor, proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Stratejik Ortaklıklar ve Özel Sektör Program Yöneticisi Hansın Doğan, "Kadınların ekonomik ve toplumsal hayattaki yerlerini sağlamlaştırmak için dijital yetkinliklerini geliştirme konusunda çaba verdiğimiz Dijitalde Hayat Kolay projesinin sadece doğrudan ulaştığımız kadınları değil, aynı zamanda toplumun geneli ve ulusal ekonomiyi de güçlendirdiğine inanıyoruz. Kadınların sahip oldukları beceri ve yetkinlikler, topluma ve ekonomiye yeni ve yenilikçi bakış açıları kazandırarak sürdürülebilir büyümenin önünü açıyor. Kadınların potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmalarına önemli ölçüde yardımcı oldukları için proje ortaklarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, "Habitat Derneği olarak kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için sosyal etki odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Dijitalleşen dünyada kadının güçlenmesini destekliyor ve döngüsel, sürdürülebilir ekonomiyi teşvik ediyoruz. Ayrıca yaratıcılık ve yenilikçiliği destekleyen kalkınma faaliyetlerine devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi yürütürken deprem bölgesinin kalkınmasına özel önem veriyoruz. "Dijitalde Hayat Kolay" projemizle bu yıl 20 girişimci kadını daha destekleyeceğiz. Mentörlük ve hibe desteği sunacağımız girişimci kadınlar depremden etkilenmişse öncelikli olarak desteklenecek; bu da çalışmalarımızı daha anlamlı kılıyor" dedi.

Toplam 1 milyon TL hibe desteği

Mentörlük ve hibe programına başvuranlar arasından mülakatla belirlenecek 40 kadın girişimciye, uzmanlar tarafından 2 hafta sürecek mentörlük desteği sağlanacak. Mentörlük sürecinde kadınlara; ürün veya hizmet için doğru hedef kitlenin belirlenmesi, uygun görsel ve yazılı içeriklerin oluşturulması, rakip analizi, başarılı ve başarısız örneklerin değerlendirilmesi, çevrimiçi reklam kampanyalarının oluşturulması, çevrimiçi pazar yerlerine giriş süreçleri, doğru fiyatlandırma, satış kanallarının belirlenmesi ve bütçe yönetimi gibi konuları içeren uygulamalı eğitimler verilecek. Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 kadın girişimciye ise toplam 1 milyon TL hibe verilecek