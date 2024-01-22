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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Dijitalleşmeyle cam tavan kalkıyor

Dijitalleşmeyle cam tavan kalkıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Teknolojide Kadın Derneği tarafından düzenlenen "Teknolojinin Lider 100'leri" Projesi tanıtım toplantısına katıldı. Göktaş, dijitalleşmenin kadınların iş dünyasında güçlenmesi ve yeni kariyer fırsatlarını elde etmesinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Dijitalleşmede cam tavanlar ortadan kalktıkça daha fazla kadın yöneticinin iş hayatında yer alacağını bildiklerini anlatan Göktaş, "Bu sebeple dijital dönüşüm çağında, kadınları teknoloji ve inovasyonda güçlendirmeyi Türkiye'nin geleceğine yönelik hayati birer yatırım olarak görüyoruz" dedi. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı Zehra Öney, "Biz sadece yazılımcı değil, teknoloji insanı yetiştiriyoruz" dedi.
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Dijitalleşmeyle cam tavan kalkıyor
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