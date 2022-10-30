Dikkat: ’İlk Evim İlk İş Yerim Projesi’ne başvuru için son gün yarın!

"İLK EVİM ARSA" BAŞVURUSU 7 KASIM'DA SON!

"İlk Evim Arsa" projesi için başvurular ise 7 Kasım'da sona erecek.

Proje 81 ilde 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri olarak sunulacak, Mart 2023'e kadar konut ve arsalar için tüm kuralar etaplar halinde çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek.