Diplomasi atağı ticarete yaradı





TİCARETİMİZ YÜZDE 50 ARTAR

Türkiye'nin diplomasi trafiği başlattığı ülkelerden biri de 100 milyonluk nüfusuyla Türk iş insanlarına büyük fırsatlar sunan Mısır... Mısır'la diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzarı düzeyinde sürdürülürken, geçen yıl resmi düzeyde temaslar gerçekleştirildi. Ülkemizle ticaret hacmi şu an 5 milyar dolar seviyesinde seyreden Mısır'ın Türk iş dünyası için büyük önem taşıdığını söyleyen DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, "Atılan adımların etkisiyle Mısır'ın bize yaktığı yeşil ışığı net olarak görüyoruz. Bir-iki yıl içinde tekrar eski parlak günlerimize döneceğimizi umut ediyoruz" dedi.



1.5 MİLYAR $

Türk firmalarının hem ihracatçı olarak hem de doğrudan yatırımcı olarak Mısır pazarında oldukça etkin olduklarını söyleyen Denizer, şunları kaydetti: "Özellikle tekstil sektöründe ülkede ciddi yatırımcı konumundayız. 20 büyük firmanın ülkede 1.5 milyar doları bulan yatırımı söz konusu. 60-70 bin Mısırlı'yı istihdam ediyoruz. İhracatta da oldukça yüksek potansiyel taşıyan bir pazar. 5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacmimizi kısa sürede yüzde 50 artırmamız mümkün."