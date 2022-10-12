Direnç Özdemir: Yalova Makine İhtisas OSB, TEKNOFEST’e damga vurdu

Karadeniz'de gerçekleşen TEKNOFEST ile ilgili değerlendirmede bulunan Yalova OSB Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir, Türkiye'nin teknoloji hamlesi olan böylesine önemli bir festivale paydaş olarak katılmaktan ve katkı sunmaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi.

TEKNOFEST 2022'de fikirleri, tasarımları, projeleri, ürünleriyle kurumlara ve toplumun her kesiminden insana ulaşmanın, en büyük hedeflerinden biri olduğunu aktaran Direnç Özdemir "Elimizdekini toplumla paylaşmaya her zaman öncelik veriyoruz. TEKNOFEST, ülke olarak yerli ve millî teknoloji hamlelerimizi arttırmaya ve büyütmeye dair merakı, inancı, azmi ve öz güveni aşılamak ve bu meziyetleri diri tutmak için çok önemli bir organizasyon. Bu etkinlikler, artık kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi, kendimize yeteceğimizi gösteriyor. Gelecek yıllarda ülkemiz, üretmiş olduğu teknolojik ürünler ve bilimsel çalışmalar nedeniyle adından daha da fazla söz ettirecek.

"TÜM İMKÂNLARIMIZI GELECEK NESİLLERİMİZ İÇİN SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ"

TEKNOFEST sayesinde kurdukları hayalleri yarın gerçekleştirecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize inancımız tamdır. Bizlere düşen onlara yol açmak ve daima destek olmaktır. Biz de Yalova Makine İhtisas OSB olarak tüm imkânlarımızı gelecek nesillerimiz için seferber etmiş durumdayız. Yalova Üniversitesi, Yalova Makine İhtisas OSB ve Yalova Teknopark ile Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'e damga vurduk. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve göğsümüzü kabartan gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

YALOVA ADINA BÜYÜK BAŞARI

Özdemir "Teknofest'te, Türkiye çapında yarışan 1900 takım arasından ilk 10'a girerek, Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nda büyük başarı yakalayan Yalova Üniversitemizin öğrencilerinden oluşan Atmaca Team ve YOLOva Takımı'nı tebrik ediyorum. Ayrıca pilot okulumuz Sercan Yazar MTAL öğrencilerimiz de Sağlıkta Yapay Zeka yarışmasındaki projeleri ile ilk defa katılmış olmalarına rağmen finale kalan 20 takım arasına girdiler ve finalde 8. Oldular. Bu da bizim için çok değerli ve ileride ne tür başarılar yakalayacaklarının sinyalini verdiler. Pilot okulu öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu pırıl pırıl gençlerimizin yanlarında yer alacak ve daha büyük başarılar elde etmelerine ortam sağlamak için her daim destekçileri olacağız" diyerek hedefleri yüksekte olan gençlere yanınızdayız mesajı verdi.