Dış açık 2021’de yüzde 7.5 azaldı

Döviz kurlarındaki atakları durdurmak, cari açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli
'nin ilk sonuçları alınmaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre 2021'de ihracat yüzde 32.8 artarak 225.3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşırken, ithalat yüzde 23.6 artarak 271.4 milyar dolar oldu.
Dış ticaret açığı yüzde 7.5 azalarak 46.1 milyar dolara inerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77.3'ten 83'e yükseldi. Dış ticaret hacminde ise 496.7 milyar dolara rekor kırıldı. Aralıkta ise dış ticaret açığı yüzde 49.3 artarak 6.8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
SANAYİ SEKTÖRÜ SIRTLADI
Türkiye'nin 2021'deki ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94.5'i bulurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3.2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1.8 olarak hesaplandı. 2021'de ihracatta ilk sırada 19 milyar 321 milyon dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi, 14 milyar 722 milyon dolarla ABD
, 13 milyar 704 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. En fazla ithalat yapılan ülke 32 milyar 240 milyon dolarla Çin
olurken bu ülkeyi, 28 milyar 959 milyon dolarla Rusya izledi.
DÖVİZDE DÜŞÜŞ HIZLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamasının ardından yürürlüğe giren TL'ye teşvik edici yeni ürünlere ilgiyle düşüşe geçen dövizde dün kayıplar hızlandı. Dolar yüzde 1.5'lik kayıpla 13.3 liraya kadar indi. Euro da 14.87 lirayı gördü. Yükselişin devam ettiği borsada endeks 2 bin puanı yine aştı.