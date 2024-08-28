Dış açık 25 ayın en düşük seviyesinde

Enflasyon mücadele kapsamında atılan adımlar ve ekonomideki dengelenme süreci, dış ticaret açığını düşürmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre geçen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine giren yıllık dış ticaret açığı, temmuzda 82.4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü. Yıllık dış ticaret açığı Temmuz 2023'teki 121.1 milyar dolarlık seviyeye göre, 38.7 milyar dolar azaldı.İhracatın yüzde 13.8 artarak 22 milyar 510 milyon dolara çıktığı, ithalatın ise yüzde 7.8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolara indiği temmuz ayında, dış ticaret açığı yüzde 41.8 azalarak 7 milyar 295 milyon dolara indi. 2023'ün temmuz ayında yüzde 61.2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 75.5'e çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı temmuzda 2 milyar 982 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında ise dış ticaret açığı yüzde 32.4 azalarak 73 milyar 857 milyon dolardan 49 milyar 938 milyon dolara indi. İlk 7 ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 65.9'dan 74.9'a yükseldi. İlk 7 ayda ihracat yüzde 4.1 artarak 148.8 milyar dolar olurken, ithalat yüzde 8.3 azalarak 198.7 milyar dolara indi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tüm zamanların en yüksek temmuz ayı ihracatına imza atıldığını belirterek, öngörülebilirliğin arttığı ekonomik ortamda ihracatın gelişmeye devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Cari açık başta olmak üzere risklerin azaldığı bir ortamda, dövize erişim artarken, dış finansmanın maliyeti düşüyor. Ekonomik istikrar ve ihracat odaklı büyüme hedefimiz devam ediyor" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarına ulaşıp, gelir dağılımında kalıcı refah artışı sağlayacaklarını vurgulayarak, "Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38.7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor" dedi.Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticarete ilişkin açıklanan verilerin uygulanan ekonomi politikalarının başarılı sonuçlar ürettiğini, hem ihracatın artmasına hem de büyüme hedeflerine olumlu katkı sağladığını gösterdiğini belirtti. Bolat, "Dış ticaret ve cari işlemlerde yaşanan dengeleme ve iyileşme, döviz rezervlerimizin artmasına ve istikrarın güçlenmesine katkı yapacaktır" diye konuştu.