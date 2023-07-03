Dış ticaret açığı 20 ayın dibinde

Küresel ekonomideki zayıf seyir ve 9 günlük bayram tatilinin de etkisiyle ihracat yüzdeleri haziranda, 2022'nin aynı ayına göre yüzde 10.5 azalarak 20.9 milyar dolara gerilemesine rağmen, yılın ilk 5 ayındaki aylık ortalama ihracatın üzerine çıktı. Ticaret Bakanlığı, haziran ayı dış ticaret verilerini dün açıkladı.İthalat yüzde 16.8 azalarak 26.3 milyar dolar ile 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. İthalatta yaşanan azalışta, takvim dışında enerji ithalatındaki düşüş etkili olurken, haziranda toplam enerji ithalatı yüzde 45.3 azalarak 4.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Enerji ithalatındaki düşüşte enerji fiyatlarının gerilemesi de etkili oldu. Bütün bu gelişmelerle, 2023 yılının ilk yarısında 6 aylık ithalat 184.8 milyar dolar olarak hesaplandı. Haziranda dış ticaret açığı yüzde 34.5 azalarak 5.4 milyar dolarla 20 ayın dibine geriledi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, son 12 aylık ihracatın 251.9 milyar dolara ulaştığını belirterek,"Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 3 milyar dolarla yine otomotiv sektörü verdi. 17 ilimiz ihracatını artırırken, 1.418 firmamız ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 1,46 dolara yükseldi" dedi. Gültepe, asgari ücret desteğinin artırılarak devam etmesi yönündeki taleplerinin yanıt bulduğunu, kurun geldiği seviyeyi de rekabetçilik açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini söyledi. Gültepe, "Fiyat belirleme noktasında elimiz bir ay öncesine göre çok daha güçlü. Parasal sıkılaşmanın kademeli olarak gerçekleştirilmesini ihracat ailesi olarak olumlu karşılıyoruz. 265 milyar dolarlık hedefimizi yakalamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Belli dönemlerde takvim etkisini hissetsek de büyük resme baktığımızda hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" diye konuştu.İHRACATIN ithalatı karşılama oranı 19 ay sonra yüzde 80'e yaklaşarak, haziranda bir önceki aya göre 16.1 artarak yüzde 79.5'e çıktı. Öte yandan orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı 2022 genelinde yüzde 36.9 iken, bu yılın ilk altı ayında yüzde 40.8'e çıktı. 6 aylık ihracat 123.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı 6 aylık dış ticaret açığı ise 61.4 milyar dolar oldu.