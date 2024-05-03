Dış ticaret açığı 27.4 milyar $ azaldı

Türkiye'nin ihracatı nisanda, 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinin etkisiyle, yüzde 0.13'lük artışla 19 milyar 271 milyon dolar olurken, ekonomideki dengelenme adımlarıyla, dış ticaret açığındaki yıllık geri çekilme devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin dün açıkladığı verilere göre, nisanda ithalat yüzde 4.2 artarak 29.2 milyar dolar olurken, aynı dönemde, dış ticaret açığı yüzde 13.3 artışla 9.9 milyar dolar oldu. Aylık bazdaki artışa rağmen, dış ticaret açığı yılın ilk 4 ayında yüzde 30.5 azalarak 30.2 milyar dolara indi. Dış açık, nisan sonu itibarıyla yıllık bazda ise yüzde 22.7 azalarak 93 milyar dolara geriledi. Dış açıkta yıllık bazda düşüş 27.4 milyar dolar oldu. Yılın ilk 4 ayında ihracat yüzde 2.7 artarak 82.9 milyar dolar, ithalat ise yüzde 8.9 azalarak 113.1 milyar dolar oldu. 12 aylık ihracat yüzde 2.5'luk artışla 257.7 milyar dolara çıkarken, ithalat ise yüzde 5.7 azalarak 350.7 milyar dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yılın ilk 4 ayında yüzde 65'ten 73.3'e, son 12 ayda ise yüzde 67.6'dan 73.5'a çıktı.Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye'nin rakipleri arasında olumlu yönde ayrıştığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin dünya mal ihracatındaki payı yüzde 1.02'den 1.08'e yükseldi" açıklamasında bulundu. Bolat, nisanda bayram tatili olmaması durumunda ihracatın 22-23 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti. Bolat, Ocak-Nisan 2024 döneminde altın ithalatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 5.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, enerji ithalatının ise yüzde 12.5 azalışla 23 milyar dolar olduğunu söyledi. Bolat, Ocak- Nisan döneminde TL ile ithalatın toplam içindeki payının yüzde 7 olduğunu aktardı.