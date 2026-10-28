Dış ticaret açığı 5,16 milyar dolara geriledi! İhracat eylülde güçlü yükseldi, işte ilk sıradaki ülke

İHRACAT 26 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Genel ticaret sistemine göre Türkiye'nin ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 artışla 31 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolara, ithalat yüzde 5,3 yükselerek 281 milyar 919 milyon dolara ulaştı.

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA EYLÜLDE GERİLEME

Eylül ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayındaki 6 milyar 957 milyon dolardan yüzde 25,8 azalarak 5 milyar 163 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseliş gösterdi. Eylül 2025'te yüzde 76,4 olan oran, Eylül 2026'da yüzde 83,4'e çıktı.

Buna karşılık ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 67 milyar 163 milyon dolardan 70 milyar 967 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 74,9'dan yüzde 74,8'e geriledi.