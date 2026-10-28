Dış ticaret açığı 5,16 milyar dolara geriledi! İhracat eylülde güçlü yükseldi, işte ilk sıradaki ülke

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2026 yılı eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 15,3, ithalat ise yüzde 5,6 arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,4'e yükselirken, dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 25,8 azalarak 5 milyar 163 milyon dolar oldu.
İHRACAT 26 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI
Genel ticaret sistemine göre Türkiye'nin ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 artarak 25 milyar 967 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ithalat yüzde 5,6 artışla 31 milyar 130 milyon dolara yükseldi.
Ocak-eylül döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 210 milyar 952 milyon dolara, ithalat yüzde 5,3 yükselerek 281 milyar 919 milyon dolara ulaştı.
DIŞ TİCARET AÇIĞINDA EYLÜLDE GERİLEME
Eylül ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayındaki 6 milyar 957 milyon dolardan yüzde 25,8 azalarak 5 milyar 163 milyon dolara geriledi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı da yükseliş gösterdi. Eylül 2025'te yüzde 76,4 olan oran, Eylül 2026'da yüzde 83,4'e çıktı.
Buna karşılık ocak-eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 5,7 artarak 67 milyar 163 milyon dolardan 70 milyar 967 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 74,9'dan yüzde 74,8'e geriledi.
ENERJİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 10,5 ARTTI
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, ihracat eylül ayında yıllık bazda yüzde 10,5 artarak 21 milyar 167 milyon dolardan 23 milyar 385 milyon dolara yükseldi.
Aynı kapsamda ithalat yüzde 6,7 artışla 22 milyar 430 milyon dolardan 23 milyar 926 milyon dolara çıktı.
Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı 541 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu kalemlerde dış ticaret hacmi yüzde 8,5 artarak 47 milyar 310 milyon dolara ulaştı. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 97,7 oldu.
İMALAT SANAYİ İHRACATINDAKİ PAYINI KORUDU
Ekonomik faaliyetlere göre değerlendirildiğinde, eylül ayında toplam ihracatın yüzde 93,4'ünü imalat sanayi oluşturdu. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.
Ocak-eylül döneminde imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu. Aynı dönemde tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 olarak kayıtlara geçti.
İTHALATTA ARA MALLARI İLK SIRADA
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, eylül ayında toplam ithalatın yüzde 69,9'unu ara malları oluşturdu. Sermaye mallarının payı yüzde 15,4, tüketim mallarının payı ise yüzde 14,6 oldu.
Ocak-eylül döneminde ara mallarının ithalattaki payı yüzde 71,0 olarak hesaplandı. Aynı dönemde sermaye mallarının payı yüzde 14,1, tüketim mallarının payı yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.
İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA ÇİN İLK SIRADA
Eylül ayında Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya oldu. Almanya'ya 2 milyar 46 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.
Almanya'yı 1 milyar 913 milyon dolarla ABD, 1 milyar 442 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 186 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 128 milyon dolarla İtalya izledi. İlk beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.
Ocak-eylül döneminde de ihracatta ilk sırada Almanya yer aldı. Bu ülkeye yapılan ihracat 17 milyar 89 milyon dolar oldu. Almanya'yı 13 milyar 798 milyon dolarla ABD, 12 milyar 131 milyon dolarla Birleşik Krallık, 10 milyar 309 milyon dolarla İtalya ve 8 milyar 446 milyon dolarla İspanya takip etti. İlk beş ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 29,3 olarak hesaplandı.
İthalatta ise Çin ilk sıradaki yerini korudu. Eylül ayında Çin'den yapılan ithalat 5 milyar 264 milyon dolar oldu. Çin'i 2 milyar 246 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 848 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 1 milyar 776 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 136 milyon dolarla İtalya izledi. İlk beş ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,4'ünü oluşturdu.
Ocak-eylül döneminde Çin'den yapılan ithalat 41 milyar 319 milyon dolara ulaştı. Rusya Federasyonu 27 milyar 956 milyon dolarla ikinci, Almanya 20 milyar 317 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri 15 milyar 147 milyon dolarla ABD ve 11 milyar 313 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk beş ülkenin toplam ithalattaki payı yüzde 41,2 oldu.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, eylül ayında bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,1, ithalat ise yüzde 2,8 arttı.
Takvim etkilerinden arındırılmış seride, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 15,6, ithalat yüzde 5,6 yükseldi.
YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 4,1
Teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri incelendiğinde, eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 4,1 olarak kaydedildi.
Ocak-eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8, yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı ise yüzde 3,7 olarak gerçekleşti.
İthalat tarafında eylül ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,0 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ürünleri ithalatındaki payı yüzde 12,7 olarak hesaplandı.
Ocak-eylül döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,3, yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 12,1 oldu.
ÖZEL TİCARET SİSTEMİNDE DE İHRACAT ARTTI
Özel ticaret sistemine göre ihracat, eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 23 milyar 506 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 3 artışla 28 milyar 852 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Bu sistemde dış ticaret açığı yüzde 29,2 azalarak 7 milyar 552 milyon dolardan 5 milyar 347 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Eylül 2025'teki yüzde 73 seviyesinden Eylül 2026'da yüzde 81,5'e yükseldi.
Ocak-eylül döneminde özel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,6 artarak 192 milyar 105 milyon dolara, ithalat yüzde 5,5 artarak 264 milyar 676 milyon dolara ulaştı.
Aynı dönemde dış ticaret açığı yüzde 5,3 artışla 68 milyar 893 milyon dolardan 72 milyar 571 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 72,5'ten yüzde 72,6'ya çıktı.