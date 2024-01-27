Dış ticaret açığındaki azalma trendi sürüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, takip ettikleri günlük ve saatlik verilere göre ihracatta yıla iyi başladıklarını belirterek, "Hem dış ticaret açığımızın azalma hem de ihracatımızın ithalatı karşılama oranının yükselme trendi devam ediyor" dedi. "Türkiye Yüzyılı-Ticaretin Yüzyılı Proje Yarışması Ödül Töreni"ne katılan Bolat, geçen yıl dünya ekonomisindeki durgunluk ve dünya ticaretindeki gerilemeye karşın Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığına dikkati çekerek şöyle devam etti: "Bu yıl mal ihracat hedefini 267 milyar dolar, hizmetler ihracatı hedefini 110 milyar dolar olarak belirledik. Önümüzde toplamda 377 milyar dolarlık bir hedef var."