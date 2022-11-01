Dış ticarete yeşil dönüşüm damga vuracak: Enerji ithalatında kademeli düşüş yaşanacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin artık enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında cari fazla veren bir ülke konumunda olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre cari işlemler dengesinde gelecek yıl iyileşme bekleniyor. Programa göre, cari işlemler dengesinde, ihracatta yeni pazarlara erişim, artan hizmet sektörü ihracatının da katkısıyla kademeli, kalıcı bir iyileşme sağlanacak. Dış finansmanda teknoloji transferi sağlayan uzun vadeli yatırımlar öne çıkacak. İhracatı artırmaya yönelik ticaret anlaşmalarında güncelleme çalışmalarına devam edilecek. Dış pazarlara açılım konusunda yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

PETROL VE GAZ ARAMA ÇALIŞMALARI

Turizm faaliyetlerinde gelişimin sürdürülmesiyle birlikte seyahat gelirlerindeki artış eğiliminin devam etmesi cari işlemler dengesi bakımından olumlu bir unsur olarak ön plana çıkacak. Mevcut tabloda yüksek seyreden emtia fiyatlarında olası gerilemeler, petrol, doğal gaz arama çalışmaları, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması sonucunda dış ticaret açığının önemli bir unsuru olan enerji ithalatındaki olası azalış eğilimi iyileştirici bir etki yaratacak.

YEŞİL DÖNÜŞÜM MERKEZDE

Programa göre, yüksek teknoloji içeren ürünlerin Türkiye'de daha fazla üretilerek ihraç edilmesini sağlayacak yatırımların gerçekleştirilmesi için gerekli politikalar uygulanacak. Dış ticarette yeşil dönüşüm kavramı merkeze alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nda yer alan hedeflere yönelik uygulamalar hayata geçirilmeye devam edilecek. Gelecek yıl, dış talebin bir önceki yıla göre daralması sonucunda ihracat artışındaki ivme kaybına rağmen, enerji ithalatında kademeli düşüş, seyahat gelirlerinde artış yaşanacak.

22 MİLYAR DOLARA GERİLEYECEK

Cari işlemler dengesindeki iyileşme sonrasında dış finansman gereksinimi azalacak. Cari işlemler açığının finansmanında uzun vadeli doğrudan yabancı yatırımların payı artacak. Gelecek yıl seyahat hareketliliğinin artmasıyla seyahat gelirleri 45 milyar dolar seviyesine yükselecek, hizmetler dengesi de 58 milyar dolar fazla verecek. Cari işlemler açığı 2023'de



22 milyar dolar seviyesine gerileyecek, GSYH'ye oranı da yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşecek.



YERLİ ÜRETİM DESTEKLENECEK

Hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri artarak devam edecek. İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak. Türk tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki imajını iyileştirip muhafaza etmek amacıyla geleneksel tarım ürünleri ihracatına yönelik gerçekleştirilen ticari kalite denetim sıklıkları değiştirilerek, denetim daha etkin yapılacak.

Tercihli pazara giriş imkânlarının geliştirilmesi için makroekonomik hedefleri destekleyici yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek ve yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi sağlanacak.





ORTADOĞU ÜLKELERİNE ÇIKARMA

Afrika ülkeleriyle olan diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler daha da güçlendirilecek, Türkiye ile bölge ülkeleri arasında dış ticaret hacmi artırılacak. Orta Doğu bölgesinde yer alan ülkelerle mevcut diplomatik, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirilecek, bölge ülkeleriyle dış ticaret hacmi geliştirilecek. Fas, İsrail, Lübnan, Suudi Arabistan, Filistin, İran, Irak, Ürdün, Kuveyt ve Umman ile karma ekonomik komisyon toplantıları gerçekleştirilecek. Suudi Arabistan, Irak, Katar, Mısır, İran, Ürdün ve Tunus'a yönelik bakan düzeyinde ziyaretler yapılacak.