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Giriş Tarihi: 3.5.2023 10:36

Diyanet İşleri Başkanlığına personel alımı ilanı Resmi Gazete'de

Diyanet İşleri Başkanlığına mühendis alımı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA
Diyanet İşleri Başkanlığına personel alımı ilanı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, merkez teşkilatına 20 mühendis alımı yapacak.

2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı esas alınarak belirtilen sayının 3 katı kadar aday arasından, başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre alım yapılacak.

Alımı yapılacak 20 kişiden 18'inin, üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği, yazılım mühendisliği programlarından mezun olması, 2'sinin ise adli bilişim mühendisliği lisans programlarından mezun olması ve 2022 yılında yapılan KPSS sınavından en az 70 puan almış olması gerekiyor.

Müracaatlar, 2-12 Mayıs tarihlerinde DİBBYS programı üzerinden "sinav.diyanet.gov.tr" adresi aracılığıyla yapılabiliyor.

Sözlü sınav ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

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Diyanet İşleri Başkanlığına personel alımı ilanı Resmi Gazete'de
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