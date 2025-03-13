Diyarbakır Havzası’nda kaya gazı üretilecek

Türkiye, ABD ile imzaladığı Ortak Girişim Anlaşması çerçevesinde Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynaklarını geliştirecek. Dünyanın en büyük kaya gazı ve kaya petrolü üreticisi olan ABD, işbirliği çerçevesinde Türkiye'ye teknik bilgi transferi de sağlayacak. Küresel enerji sektörünün kalbinin attığı ABD'deki CERAWeek 2025'te önemli bir anlaşma imzalandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) TransAtlantic Petroleum ve Continental Resources ile imzaladığı anlaşmayla Diyarbakır Havzası'ndaki konvansiyonel olmayan petrol ve gaz kaynakları geliştirilecek. Anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "En güncel çevresel ve teknolojik uygulamalarla yürütülecek projede, yerli iş gücünün eğitimi ve teknik bilgi transferi de sağlanacak. Bu işbirliği, Türkiye'nin petrol ve gaz kaynaklarını ekonomimize kazandırma hedefimize büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

4 YILLIK PROGRAM

Dört yıllık program dahilinde bir anlaşma imzaladıklarını aktaran Bayraktar, söz konusu anlaşmayla bu üretim yöntemlerini Türkiye'ye kazandıracaklarını, petrol ve doğal gaz üretimini ciddi oranda artıracaklarını kaydetti. Sakarya gaz sahasından günlük yaklaşık 7.5 milyon metreküp gaz çıkarıldığına değinen Bayraktar, "Bunu önümüzdeki ay 9.5 milyon metreküpe, 2026'da 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Bu da bizim iç ihtiyacımızın yüzde 15'inin Sakarya gazından gelmesini sağlayacak. 2030'a doğru gaz ihtiyacımızın yüzde 30'u Sakarya'dan gelecek" dedi.