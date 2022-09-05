Diyarbakır’da 1,2 milyon dekar arazide modern sulama sistemi kullanılıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Bakanlık olarak sulama projelerini önemsediklerini belirterek, çiftçinin daha yüksek gelir elde edebilmesi için kontrollü tarımın uygulanması gerektiğini söyledi.

Atalar, sulu tarımda basınçlı sulama sistemlerinin önemine işaret ederek, bu sistemlerin bitkinin gelişimini ve verimini artırdığını, su tasarrufu sağladığını, aşırı sulamanın toprağa verdiği zararı önlediğini, çiftçinin maliyetini düşürdüğünü kaydetti.

"300 BİN DEKAR ALANDA CİDDİ ANLAMDA SU VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI"

Bakanlığın 2006'dan bu yana ilde sunduğu desteklere değinen Atalar, "Sağladığımız desteklerle bugüne kadar yaklaşık 300 bin dekar alanı basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Toplam 68 milyon lira hibe ödemesi yaptık. Bundan 2 bin 135 çiftçimiz faydalandı. Dolayısıyla 300 bin dekar alanda ciddi anlamda su ve enerji tasarrufu sağlandı." dedi.

Diyarbakır'da toplam 1,5 milyon dekarda sulama yapıldığını, bunun yaklaşık 1 milyon 200 bin dekarının basınçlı sulama sistemleriyle sulandığını dile getiren Atalar, bu 1 milyon 200 bin dekar salma sulamayla sulanmış olsaydı 2 milyar 600 milyon metreküp suya ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Atalar, "Bu sistemlerle Diyarbakır'da yaklaşık 1 milyar 300 milyon metreküp su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Suyun her damlası önem arz ediyor. Heba edilecek, israf edilecek bir damla suyumuz yok. Dolayısıyla Diyarbakır'da bütün çiftçilerimiz basınçlı sulama sistemine geçecek." diye konuştu.

"FAYDALARININ GÖRÜLMESİ ÜZERİNE KENDİ İMKANLARIYLA DA BU SİSTEMLERİ KURMAYA BAŞLADILAR"

Son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkede de kuraklıkla ilgili risk ortamının bulunduğunu anlatan Atalar, bu tür durumlarda suya duyulan ihtiyacın daha da arttığına dikkati çekti.

Atalar, eldeki suyun daha dikkatli kullanılması gerektiğine değinerek, basınçlı sulama sistemleri ile sudan tasarruf sağlandığını, bu sistemle aynı su miktarı ile salma sulamaya göre aynı arazinin iki katının sulanmış olduğunu belirtti.

Kuraklık riskinin bulunduğu dönemlerde depolardaki suyun daha az tüketilmesinin önem taşıdığını ifade eden Atalar, bunun da tek yolunun basınçlı sulama sistemleriyle sulu tarımın yapılması olduğunu söyledi.

Basınçlı sulama sistemlerinin çiftçinin maliyetinde ciddi düşüş sağladığını, verimi artırdığını anlatan Atalar, "Çiftçiler, bunun faydalarının görülmesi üzerine verdiğimiz hibelerle kurulan sistemlerin çok daha üzerinde kendi imkanlarıyla da bu sistemleri kurmaya başladı. Bu bilinç burada oluştu." şeklinde konuştu.

Atalar, Bakanlık olarak her yıl 20 ila 30 bin dekar arazide modern sulama sisteminin kurulmasına yönelik çiftçilere hibe destek sunduklarını kaydetti.

"BÖLGEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR NİMET"

Bismil ilçesinin kırsal Babahaki Mahallesi'nde çiftçi Nezih Hamidi, yaklaşık 2 bin dekar arazisinde dönüşümlü olarak pamuk, mısır, buğday ve mercimek yetiştirdiğini söyledi.

Daha önce kuyu suyuyla başladığı sulu tarımı son 3 yıldır DSİ'nin hizmete aldığı sulama kanalından sağladığı su ile sürdürdüğünü dile getiren Hamidi, "Bu, bölgemiz için büyük bir nimet. İnşallah bütün araziler bu şekilde suya kavuşur." dedi.

Hamidi, tarlasının bir kısmına hibe desteği, bir kısmına da kendi imkanıyla basınçlı sulama sistemi kurduğunu, geri kalan arazisine de basınçlı sulama sistemi kurmayı hedeflediğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının basınçlı sulamada yüzde 50 hibe desteğinin önemli olduğunu dile getiren Hamidi, "Verimi artırdığı, maliyetimizi ciddi anlamda düşürdüğü için bize avantaj sağlıyor. Bu da biz çiftçileri mutlu ediyor." diye konuştu.

"ARAZİMİN TÜMÜNDE BASINÇLI SULAMA SİSTEMİNE GEÇMEK İSTİYORUM"

Kırsal Ofköy Mahallesi'nde çiftçi İrfan Karaaslan ise 3 bin dekarda pamuk, 400 dekarda da mısır yetiştirdiğini belirtti.

Tarlasının 1200 dekarında basınçlı sulama sistemi kurduğunu ve çok faydasını gördüğünü anlatan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Arazimin tümünde basınçlı sulama sistemine geçmek istiyorum. Vahşi sulamada toprağın bütün minerali suyla gidiyor. Bu sistemde gübre suyla akmıyor, arazide kalıyor. Suladığınız bölgeye basınçlı sulamayla 12 saat, vahşi sulamayla 24 saat su vermek zorundasınız. Su ihtiyacı olan bölgeye lokal olarak da su verebiliyorsunuz. Aldığım 5 yıl sıfır faizli krediyle 800, kendi imkanımla da 400 dekar arazime basınçlı su sistemi kurdum. Bu desteklerden dolayı Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Herkese basınçlı su sistemi kurmasını tavsiye ederim."