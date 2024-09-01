Diyarbakır’da 6 bin deprem konutu hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Diyarbakır'da yapımına başladıkları 10 bin konutun, 6 binini tamamladıklarını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan kalıcı konutları, hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Bakan Murat Kurum, "Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız" değerlendirmesini yaptı.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Diyarbakır'da 14 etaptan oluşan 10 bin 286 konutluk projeyi hayata geçirdi. Bu konutlardan 6 bin 40'ının yapımı tamamlandı, hak sahiplerinden 3 bin 839'u yeni evlerine yerleşti. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, "Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturmaya başladı" diye konuştu. TOKİ inşaat uzmanı Kürşat Gedikoğlu ise konutların yatay mimariye uygun, radye temel üzeri tünel kalıp sistemiyle yapıldığını belirtti. Çevre dostu tasarlanan binalarda güneş enerjisi sisteminden faydalandıklarını ve ısı yalıtımına özen gösterdiklerini anlatan Gedikoğlu, "Hak sahiplerimizin keyifle zaman geçirebilmeleri için konutlarımızın yanında yeşil alanlar, spor sahaları, çocuk oyun grupları, bisiklet ve yürüme yolları gibi çeşitli sosyal donatılarımız da bulunuyor. En kısa sürede tüm konutlarımızı hak sahiplerine teslim etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yapımı tamamlanan konutlarına yerleşen hak sahipleri de memnuniyetlerini dile getirdi. Hak sahibi Zinnet Çelikel Çıtak, konutların hayal ettiğinden daha güzel olduğunu ve beklediğinden daha erken yapıldığını söyledi. Sibel Gören de TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çekerek, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Şimdi başımı yastığa rahatça koyup yatabiliyorum. Devlet zaten hep arkamızdaydı. Bize destek çıktı. 'Kısa sürede evleri yapacağız, teslim edeceğiz' dediler. Ummadığımız kadar kısa bir sürede de yaptılar. Devletimiz sözünü tuttu."Öte yandan Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice ilçesi, TOKİ eliyle yenilendi. İlçe merkezi ve köylerde yaklaşık 1.400 konut yapılırken, depremzedeler güven içerisine evlerine yaşamaya başladı. Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 24 bin 83 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi. Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte adeta yeniden inşa ediliyor. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 cami tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Yine ilçe merkezinde kentsel dönüşüm çerçevesinde 15'i 3+1 ve 14'ü 2 +1 olmak üzere 29 blok planlandı. Bu kapsamda 404 daire ve 24 dükkân yapımında yüzde 99 aşamalarına gelindi. Bu konutlar bir ayda sahiplerine teslim edilecekken, kentsel dönüşümün dışında kalan depremzede için yapımına başlanan 130 daire ise kurası çekilerek hak sahiplerine teslim edildi. Bakanlıktan