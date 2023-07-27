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Giriş Tarihi: 27.7.2023 13:18 Son Güncelleme: 27.7.2023 13:42

Diyarbakır’dan Avrupa’ya kurutulmuş domates

Diyarbakır’dan başta Amerika ile Fransa ve İtalya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerine ihraç edilecek domateslerin kurtulma işlemleri Karacadağ eteklerindeki tarlalarda başladı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’dan Avrupa’ya kurutulmuş domates

Diyarbakır-Şanlıurfa arasındaki Karacadağ eteklerinde dış pazarda tüketilecek domatesler toplanıp kurutma için hazırlanıyor. Domates üreticilerinden İsmail Melek, üretip kuruttukları domateslerin briksonlarının çok yüksek ve kaliteli olduğu için randıman aldıklarına dikkat çekerek, günde ortalama 100 ton domates kesildiğini toplamda da yaklaşık 40 bin ton domates hasadı yapıldığını söyledi.

Üretici İsmail Melek, kuru domateslerimizin birçoğu başta Amerika, İtalya, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerine gönderildiğini ve 26 bin dekarlık domatesten bu yıl 80 milyon Avroluk ihracat beklediklerini ifade etti.

Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ise, domateslerin kurutulmasıyla ilgili Diyarbakır'ın oldukça elverişli bir iklime sahip olduğuna dikkat çekerek, 3 günde kuruya ürünlerin İtalya başta olmak üzere pizzanın çok tüketildiği yerlere ihraç edildiğini söyledi.

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Diyarbakır’dan Avrupa’ya kurutulmuş domates
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