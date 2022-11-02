Dizi ihracatında hedef 1 milyar dolar

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan "Kültürel Değişim ve Endüstrileşme Sürecinde Türk Dizileri" raporu tanıtıldı. İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, dizilerin Türk markasının tanınırlığını, güvenilirliğini ve sıcaklığını tüm dünyaya ulaştırdığını söyledi. Kuralay, "Türkiye'de üretilen dizilerin yüzde 75'i 150 ülkeye ihraç ediliyor. Türkiye dizi ihracatında 600 milyon dolar üzerindeki hacmle ABD'den sonra ikinci sıraya kadar yükseldi. İhracat hedefini en az 1 milyar dolar olarak belirledik" dedi.