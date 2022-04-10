Doğa harikası Karacabey Longozu ziyaretçilerini bekliyor

"İnternetten baktık, güzel fotoğrafları falan vardı ama hayali gibi düşünüyorduk. Buraya gelince harika bir görüntüyle karşılaştık. Papatyalar, kuşlar, çiçekler, hava da çok güzel. Baharın ilk günleriyle beraber insanın içi coşuyor."

Longoza gelen ziyaretçileri sandalla gezdiren Kemal Sevinç ise ara tatille longozdaki sezonun başladığını belirtti.

Geçen sene pandemi dolayısıyla iş olmadığını, bu sene olmasını beklediklerini anlatan Sevinç, longozdaki sulak alanlarda ilk olarak su papatyasının, ardından su mercimeğinin, daha sonra ise nilüfer çiçeklerinin açtığını söyledi.

Şu an su papatyalarının açtığını ve etrafın bembeyaz olduğunu kaydeden Sevinç, "Bu heyecanı yaşamak isteyen Karacabey Longozuna gelir. Sandalcı Kemal'i bulduğunuz zaman sizleri gezdirir. Longozda atlar var, mandalar, kuşlar var. Burası kuşların konaklama bölgesi. Şu an kuşların kuğuların, pelikanların göç zamanı. Bugün gördüğüm kadarıyla binlercesi gökyüzünden geçti." diye konuştu.

Longozda bulunan bungalov evlerinin işletmecisi Şenol Şenay da longozu, Karadağ'dan akan küçük dereciklerin beslediğini anlattı.

Birçok kişinin longozu bilmediğini belirten Şenay, şunları kaydetti:

"Geldikleri zaman hoşlarına gidiyor. Sakin bir yer olması, doğayla baş başa olmaları insanları rahatlatıyor. Burası çok özel bir yer. Koruma altında, piknik yapmak, ateş yakmak kesinlikle yasak. Burayı korumaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimizden de aynı duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz."