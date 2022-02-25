Doğal gaz desteği başvuruları başladı: 6 günde 335 bini aşkın başvuru

Hükümetin 4 milyon haneye vereceği doğal gaz desteği başvuruları bir hafta önce başladı. İlk 6 günde destekten yararlanmak isteyen 335 bini aşkın vatandaş başvuruda bulundu.



Başvuru için son gün sınırlaması yok, başvurular devam ediyor ve ilk destek ödemesi Mart ayının ikinci haftasında hak sahiplerine verilecek.



DESTEK BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR



Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği doğal gaz desteği başvuruları bir hafta önce başladı. Devlet, 4 milyon ihtiyaç sahibi haneye toplamda 3 milyar liralık doğalgaz desteği verecek. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı kriterlerine uyan hanelere destek sağlanacak. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca ısınma desteği olarak verilen kömür yardımı artık alt yapısı olan hanelere doğal gaz desteği olarak verilmeye başlanacak. Bu destek için 6 günde 335 bini aşkın ihtiyaç sahibi başvuruda bulundu.



NEREDEN BAŞVURU YAPILACAK?



Doğal gaz desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar öncelikle e-Devlet üzerinden ve bakanlığa bağlı SYD Vakıfları'na giderek başvuruda bulunabilecek. Doğal gaz destek ödemeleri mart ayının ikinci haftasında başlayacak.



NE KADAR DESTEK VERİLECEK?



Destek verilecek haneler çıkarılan ısıl haritada belirlendi. Destek ödemeleri hane başına 450 lira ile bin 150 lira arasında değişecek. Doğal gaz desteği yılda 2 kez olmak üzere mart ve ekim aylarında hak sahiplerine ödenecek. Başvuru sonucunda hak sahibi olan kişiler PTT'lerde doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.