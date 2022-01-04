Doğal gaz desteğinde sona yaklaşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
önceki günkü kabine toplantısının ardından dar gelirlilere verilen kömür yardımının önümüzdeki yılla birlikte, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından ısınma gideri olarak kömür yardımı veriliyordu. 2021'de 1.8 milyon haneye 1.8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğal gaz altyapısı da söz konusu. Önümüzdeki süreçte hükümet bu yardımları doğal gaz desteğiyle de sürdürecek. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verilen sosyal yardımı doğal gaz için de verilecek. Enerji Bakanlığı
ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yapılan, doğal gaz desteği verilmesi için çalışmalarda sona yaklaşıldı. Devletin sağladığı kömür yardımı kadar doğalgaz desteği sağlanacak. İhtiyaç sahibi doğalgaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğalgaz ücretine yardımcı olunacak. Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT
aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunuluyordu. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılacak.