Doğal gaz ithalatı azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 3 milyar 75 milyon 26 bin metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 242 milyon 43 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yılın mart ayındaki 4 milyar 557 milyon 77 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 5,3 azalarak yaklaşık 4 milyar 317 milyon 70 bin metreküpe geriledi.

Martta en fazla doğal gaz ithalatı, 1 milyar 806 milyon 83 bin metreküple Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 20 milyon 93 bin metreküple Azerbaycan, 247 milyon 50 bin metreküple İran takip etti.

Bu dönemde Cezayir'den 518 milyon 76 bin metreküp LNG ithal edildi.