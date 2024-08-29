Doğal gaz ithalatı haziranda azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun hazirana ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın 1 milyar 950 milyon 830 bin metreküpü boru hatlarıyla, 364 milyon 100 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Toplam doğal gaz ithalatı, geçen yıl hazirandaki 2 milyar 332 milyon 420 bin metreküp seviyesine kıyasla yüzde 0,75 azalarak yaklaşık 2 milyar 314 milyon 930 bin metreküpe geriledi.

Haziranda en fazla doğal gaz ithalatı, 996 milyon 950 bin metreküple Azerbaycan'dan yapıldı. Bu ülkeyi, 651 milyon 430 bin metreküple İran, 302 milyon 450 bin metreküple Rusya takip etti.

Bu dönemde, Cezayir'den 364 milyon 100 bin metreküp LNG ithal edildi.

KONUTLARDA GAZ TÜKETİMİ YÜZDE 29,3 AZALDI

Ülkede toplam doğal gaz tüketimi haziranda yıllık bazda yüzde 8,6 artarak 2 milyar 734 milyon 200 bin metreküpe yükseldi.

Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 1 artışla 916 milyon 420 bin metreküp olarak kayıtlara geçti. Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 113,1 artarak 805 milyon 350 bin metreküpe yükseldi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi ise haziranda yüzde 29,3 azalarak 17 milyon 490 bin metreküpe geriledi.

Türkiye'nin doğal gaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 düşüşle yaklaşık 3 milyar 446 milyon 230 bin metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yaklaşık 3 milyar 202 milyon 530 bin metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 243 milyon 710 bin metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.