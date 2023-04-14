Doğalgaz Abonelik Ücreti Bedeli 2023 - Doğalgaz Abonelik Açma Başlatma Ücretleri Ne Kadar?

Doğalgaz abonelik başvurusu yaparken bağlantı sözleşmesinin imzalanmasının yanı sıra belli bir tutarı ödemeniz gerekmektedir. Bu tutar bir defaya mahsus olmak üzere ödenir ve tesisata göre farklılık gösterir. Özellikle ilk kez abonelik başvurusu yapacak olanlar doğalgaz abonelik ücreti ne kadar sorusuna cevap aramaktadır. Doğalgaz abonelik başlatma ücreti hakkında ayrıntılı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte 2023 doğalgaz açtırma ücreti!

Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

2023 yılı doğalgaz abone bağlantı bedeli 0-200 m2 aralığı için 2.135 TL olarak belirlenmiştir. Eğer, abonelik başlatılacak ev 200 m2 büyükse, her 100 m2 için ek olarak 1.857 TL talep edilmektedir.

Doğalgaz Abonelik Bağlantı Ücreti + %18 KDV (0-200 m2)

2.135 TL

200 m2'den Sonraki Her 100 m2'lik Bağlantı Ücreti + %18 KDV

1857 TL

Kontrol ve Onay Ücreti (İlk 100 Metre)

1457 TL

Açma Kapama Bedelleri

66 TL

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli

684 TL

Servis kutusu söküm bedeli

581 TL

Kombi Bağlantı ve Güvence Ücreti

1.352 TL

Şofben Bağlantı ve Güvence Ücreti

153 TL

Merkezi Isıtma Sistemi Ücreti

1.199 TL

Ocak Bağlantı ve Güvence Ücreti

77 TL

Soba Bağlantı ve Güvence Ücreti

1.199 TL

Her İlave Bağlantı Kontrol Ücreti (1 Metre)

7 TL

Doğalgaz Aboneliği İçin Gerekli Evraklar

Abone sahibinin kimlik beyanı ve TC kimlik numarası

Doğalgaz açtırmak için müracaat eden kişinin; mülk sahibi ise tapu fotokopisi, kiracı ise tapu fotokopisi. Ek olarak abonelik için mülk sahibinin onay vermiş olduğunu gösteren kira kontratı ve imzalı dilekçe fotokopisi.

Eğer binanızda daha önce doğal gaz bağlantı sözleşmesi yapılmışsa binada bulunan herhangi bir tüketim noktası istenir.