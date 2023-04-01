Doğalgaz Avrupa’da yüzde 46 arttı Türkiye’de fiyatlar yüzde 52 geriledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuna müjdelediği ve 1 Nisan'dan itibaren yürürlüğe giren elektrik ve doğalgaz indirimi sonrası Türkiye ucuz elektrik ve doğalgaz kullanan ülkeler listesinde ilk sıralara yerleşti. Vatandaşa ucuz enerji sunmak için Hazine bütçesinden 317 milyar TL gibi dev bir sübvansiyonda bulunulurken, yapılan indirimlerle Türkiye doğalgazda dünyanın en ucuz 3'üncü, elektrikte ise dünyanın en ucuz 2'nci ülkesi oldu. Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle tüm dünyanın enerji krizi yaşadığı, Avrupa'nın vatandaşlarına savaş öncesine oranla 10 katı fiyata doğalgaz ve elektrik satmaya maruz kaldığı bu dönemde Türkiye uyguladığı vatandaş odaklı politikalarla enerjide ucuzluk yarışına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrikte tüm abone grupları için açıkladığı yüzde 15 indirim ile sanayi tesisleri için açıkladığı yüzde 20.01'lik indirim 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girerken, bu indirimle sanayide yalnızca son 6 ayda yüzde 52'lik indirim yapılmış oldu. Öte yandan aynı dönemde Avrupa'da ise doğalgaz fiyatları yüzde 46 arttı.Doğalgazdaki son indirimlerle Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en ucuz doğalgazı kullanan 3'üncü ülke oldu. Türkiye'de doğalgazın metreküpü 0.29 euro (5.99 TL) olarak satışa sunulurken, en ucuz ülke olan Ukrayna'da 0.21 euro (4.44 TL), ikinci sıradaki Macaristan'da ise 0.26 eurodan (5.48 TL) doğalgaz satışa sunuluyor. Doğalgazı en pahalı kullanan ülkeler sıralaması ise İsveç, Almanya, Avusturya, İtalya, Hollanda, İsviçre, Danimarka olarak yer alıyor. Türkiye doğalgazın brüt asgari ücret içerisindeki oranı sıralamasında ise 4'üncü sırada yer alıyor. Lüksemburg'da doğalgazın asgari ücret içerisindeki payı yüzde 4.3, Macaristan'da yüzde 4.6, Belçika'da ise yüzde 5.9 olarak yer alırken, Türkiye'de ise yüzde 6 seviyesinde yer alıyor.YAPILAN son yüzde 15'lik indirim ile birlikte konut için düşük kademedekiler için elektriğin bir kilovatsaati 1.47 TL'ye gerilerken, Türkiye bu oranla dünyada elektriği en ucuza kullanan 2'nci ülke oldu. Türkiye'nin önünde bir kilovatsaat elektriğe 0.9 TL ödeyen Ukrayna yer alırken, bu ülkedeki savaş sebebiyle fatura tahsilatlarının yapılamasının burada önemli etken olduğu, normal düzende Türkiye'nin en ucuz olduğu ifade edildi. Elektrikte en pahalı olan ülkeler sıralaması ise İrlanda, Almanya, İngiltere, İtalya, Çekya, Danimarka olarak şekillendi.