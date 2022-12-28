Doğalgaz keşfini hazmedemeyen Türkiye düşmanlarının gazı kaçtı

Bazı basın yayın organlarında "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" başlıklı haberler çıkarken, haberlerin gerçeği yansıtmadığı yapılan keşiflerin Karadeniz'de olması ve uluslar arası çapta bilinen ABD'li rezerv teyit firmalarınca keşfin onaylanması ile de çürütüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjde olarak açıkladığı 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfi Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında Çaycuma 1 kuyusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce müjde olarak açıkladığı doğalgaz keşifleri Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasında bulunan Tuna-1 Kuyusu ve Amasra-1 kuyusundaki keşiflerinde gerçekleşirken, Çaycuma-1'de ise yeni bir keşif yapıldı.

Ayrıca iddialar arasında yer alan doğalgazın seçimden sonra kullanılacağı bilgisi de gerçeği yansıtmazken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ve Mart ayında yerli gazın şebekeye verileceğinin bilgisini vermişti.

Bağımsız Türkiye'nin enerji üssü! SABAH Karadeniz gazının işleneceği Filyos Limanı'nı görüntüledi