Doğalgaz yardımı şubatta hesaba yatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli alanlarda hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahiplerine 85 milyar lira destek verildi. Bakanlık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED), Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Yardımlar, Doğalgaz Tüketim Desteği, yaşlı ve engelli aylığı gibi 50 kalemde sosyal yardım programı uyguluyor. Bu yıl içinde 11 yeni yardım programı daha uygulamaya alındı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketi kapsamında, Türkiye Aile Destek Programının destek tutarı 25 milyar lira ilaveyle 40 milyar liraya yükseldi. Türkiye Aile Destek Programı'nda yılbaşı hediyesi olarak müjdelenen 3.6 milyar liralık yardım, 29 Aralık'ta hesaplara yatırıldı.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca belirlenen hanelere verilen doğalgaz desteğinde yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler hesaplara yattı. Bir sonraki ödeme ise şubatta olacak.