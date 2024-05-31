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Giriş Tarihi: 1.6.2024

Doğalgaza Haziranda da zam yok

Doğalgaza Haziranda da zam yok
BORU Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), haziran itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazın ve elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını açıkladı. Muhalefet partileri 31 Mart yerel seçimlerinden sonra "enerjiye yüksek zamlar yapılacak" iftiralarıyla halkı kandırırken, seçimin üzerinden geçen üçüncü ayda da doğalgaza zam yapılmadı. BOTAŞ'tan yapılan açıklamaya göre doğalgazda haziranda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor. ANKARA
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Doğalgaza Haziranda da zam yok
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