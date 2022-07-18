Doğalgazı en ucuz kullanan başkent Ankara

Türkiye bu yılın nisan ayında toplam 5 ülkeden doğalgaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya'nın payı yüzde 46.28 olurken, Azerbaycan'ın yüzde 18.04, İran'ın payı ise yüzde 20.59 oldu. Türkiye yine yüzde 9.01 oranında Cezayir'den, yüzde 6.08 oranında ise ABD'den gaz ithal etti. Nisan 2021'de ABD'den doğalgaz ithal edilmezken, bu yıl nisan ayında 247 milyon metreküp doğalgaz ithal edildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre Azerbaycan'dan ithal edilen doğalgaz miktarı yüzde 5 ve Rusya'dan ithal edilen ise yüzde 25 azaldı. Başta Rusya olmak üzere bazı üretici ülkelerin arz kısıtlamaları sebebiyle Avrupa'nın doğalgaz ithalatının azalması ile Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatlarındaki yükseliş geçen yıldan beri devam ediyor. Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğalgaz satış fiyatı nisanda mart ayına göre yüzde 11, yılbaşına göre ise yüzde 9 oranında artarak 12.06 eurocent/ kWh oldu. Doğalgaz fiyatlarının TTF'e endeksli olduğu Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Nisan 2022'de meskenlerde doğalgaz satış fiyatı sene başından beri yüzde 27 artarak 30.76 eurocent/kWh olarak gerçekleşti. Amsterdam bir kez daha Avrupa'da doğalgazı en pahalı kullanan başkent oldu. 29 Avrupa ülkesinin başkentlerinde konut doğalgaz fiyatları kıyaslandığında Ankara, doğalgazı en ucuz kullanan başkent olarak öne çıktı.Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği'nin (GAZBİR) yayımladığı nisan ayı doğalgaz sektör raporuna göre de, Türkiye bir ayda 28 milyon metreküp doğalgaz üretti. Sırbistan'a doğalgaz ihraç eden Türkiye'nin ithalat miktarı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 4.1 milyar metreküp oldu. Toplam doğalgaz ithalatında ve LNG'nin payı Nisan 2021'e kıyasla yüzde 3 artarken boru gazı ithalatının payı ise yüzde 3 oranında azaldı.RUSYA doğalgazına alternatif arayışlarına devam eden Avrupa Birliği (AB), yenilenebilir enerji, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve Azerbaycan'dan alınabilecek ekstra gaz konularına odaklandı. Geçen yıl ürettiği 43.9 milyar metreküp doğalgaz gazın 18.9 milyar metreküpünü ihraç eden Bakü, bunun 8.5 milyar metreküpünü Türkiye'ye gönderdi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Enerji Komiseri Kadri Simson dün Azerbaycan'da çeşitli temaslarda bulunacak.TÜRKİYEbu yılınnisan ayındatoplam 5 ülkedendoğalgaz ithal etti.Boru gazı ithal edilenülkeler arasında Rusyabaşı çekerken, geçen yılyüzde 53.09 olan payı buyıl yüzde 46,28 olarak gerçekleşti.İthalatta Azerbaycan'ınpayı yüzde 18.04,İran'ın yüzde 20,59, Cezayir'inyüzde 9.01, ABD'ninise yüzde 6.08 oldu. Birönceki yılın aynı döneminegöre spot LNGithalatı yüzde 74azaldı.