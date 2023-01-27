Doğan Towers CEO’su Doğan Erdoğan Yıldırım: Şu anda konutta hareketlenmeler mevcut

İnşaat sektörünün insanların konut taleplerini karşılama noktasında önemli bir konumda bulunduğunu, son zamanlarda artan konut ihtiyacının en iyi şekilde karşılanmasının gerekli olduğunu belirten Yıldırım, "Doğan Towers olarak insanlara huzurlu yaşam alanları sunmak istiyoruz. Temel amacımız kullanıcı ve çevre odaklı yapıları inşa etmek. Bu nedenle çalışmalarımıza her zaman olduğu gibi profesyonel ve kurumsal projeler gerçekleştirerek devam ediyoruz" sözleriyle yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

BAZI DÖNEMLER KONUTTA ÇOK FAZLA DALGALANMALAR MEYDANA GELİYOR

Bazı dönemlerde konutta çok fazla dalgalanmalar meydana geldiğini belirten Doğan Erdoğan Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarında bu hususa değinerek açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Özellikle eylül ve ekim ayları arasında üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin konut talepleri olduğunu görüyoruz. Bu aylarda yalnızca öğrenciler değil öğretmenler de konut ihtiyacında oluyor. Geleceği öngören ve talepleri en iyi şekilde karşılayabilecek yatırımların gerçekleştirilmesi, konut taleplerinin karşılanmasını sağlayacaktır. Bunun yanı sıra konuttaki arz-talep dengesinin korunmasına da katkıda bulunacaktır."

ÇALIŞMALARIMIZDA HER ZAMAN PROFESYONEL VE İNOVATİF ADIMLAR ATIYORUZ

Çalışmalarında gelecek odaklı hareket ettiklerini, güçlü kadroları sayesinde profesyonel çalışmalarda bulunduklarını belirten Yıldırım, Doğan Grup, Doğan Towers, Doğan Castel, Doğan Türkiye Petrolleri ve Doğan Enerji olarak farklı birçok alanda faaliyet gösterdiklerinin altını önemle çiziyor. Doğan Erdoğan Yıldırım son olarak şu sözlerle açıklalarını sonlandırıyor: "Bizim için önemli olan kullanıcıların kendilerini rahat ve huzurlu hissedebilecekleri yaşam alanlarında yaşamlarına devam etmesi. Ayrıca çevre odaklı projeler gerçekleştiriyor, çevrenin de ön planda tutulması gerektiğini gözler önüne sermek istiyoruz. Bu hususların tamamını düşündüğümüzde, projelerimizde her zaman inovatif dokunuşlarda bulunarak hedeflerimize ulaşabilmeyi amaçlıyoruz. Umuyoruz ki yeni dönemde de hedeflerimizi gerçekleştirerek inşaat sektöründe gerçekleştirdiğimiz katkıları devam ettirebiliriz."