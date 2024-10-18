Doğan’a Fahri Doktora unvanı verildi

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından İşletme Bilimi alanında Fahri Doktora unvanına layık görüldü. Kurumdan yapılan açıklamada bu önemli gelişmenin hem Doğan'ın başarılı iş kariyerine hem de Çanakkale'ye yaptığı önemli yatırımlara bir kez daha dikkat çektiği kaydedildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin bu karar ile Davut Doğan'ın iş dünyası ve akademi arasındaki köprüyü güçlendiren çalışmalarını, gençlere ilham veren liderliğini ve ülkemizin geleceğine yaptığı yatırımlarını takdirle karşıladığına vurgu yapıldı. "Bu unvan, bugüne kadar aldığım tüm ödüllerden daha anlamlı. Bu başarı sadece benim değil, tüm Doğan ailesinin başarısıdır" diyen Davut Doğan, bu sözleriyle başarıyı bir ekip çalışmasının sonucu olarak gördüğünün altını çizdi.