"Doğanın Anneleri" Gaziantep'te! Afetzede ailelere özellikle kadınlara destek oldular

İftar sonrasında da çocuklar için müzikli masal anlatımı ve oyunlar gerçekleştirildi.

İlk olarak sahneye çıkan solist Zeynep Betül Akyıldız ve Ömer Çeşim, çocuklar için müzikli masal performansı gerçekleştirdi. Ardından minyatür sanatçısı Leyla Kara, çocuklarla boyama etkinliği yaptı. Hareketin üyeleri, çeşitli müzikler eşliğinde depremzede çocukları doyasıya eğlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Her yaştan, her meslekten bir araya gelen "Doğanın Anneleri" Nurdağı'nda çocuklarımızın yüzünü güldürdü, annelerimizi yalnız bırakmadı. Allah tüm gönüllülerimizden razı olsun. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız" ifadeleri kullandı.